L’Espagne bat terriblement la Pologne avec un dernier arrêt depuis Corrales

La Séléction espagnole handball remporte son tournoi international après avoir battu par le minimum à Pologne, Cela valait le coup d’égalité pour la différence de buts pour soulever le titre, mais voulait conclure avec une victoire avant de se rendre à l’Euro.

Espagne

(15 + 11) : Gonzalo Pérez de Vargas ; Iñaki Peciña (1), Jorge Maqueda (7), Ángel Fernández (5), Antonio García (1), Aleix Gómez (1), Gdeón Guardiola (3), sept de départ, Rodrigo Corrales (l), Gurbindo, Ferran Solé ( 1), Adrián Figueras (2), Joan Cañellas, Agustín Casado (1), Aitor Ariño, Tarrafeta (3), Sánchez-Migallón et Odriozola (1).

Pologne

(12 + 13) : Kornecki ; Jadraszcyk, Pietrasik, Moryto (7), Krajewski (3), Przybylski, Gabala (1), sept de départ, Morawski (p), Daszek (7), Olejniczak (3), Walczak, Adamski, Beckman (1), Syprzak ( 3) et Chrapkowski.

Partielles toutes les cinq minutes

1-2, 7-3, 8-3, 10-5, 12-8, 15-12, repos, 17-13, 19-15, 21-18, 23-19, 25-22 et 26-25.

Arbitres

Iniesta Castillo et García Rodríguez. Ils excluent, pour l’Espagne, Ángel Fernández et Maqueda (2). Traversée de la Pologne jusqu’à Walczak et Pietrasik.

Pavillon

Le Sargal. Environ 1000 spectateurs.

Il a répondu, et de quelle manière les fans de Cuenca, qui voulaient donner tous leurs encouragements aux Hispaniques dans un affrontement qui a commencé par un 0-2 partiel pour les Polonais, bien que peu à peu l’équipe de berge, prenant l’avantage pour la première fois à la 8e minute avec une bonne cravache de Maqueda qui a fait le 4-3.

Prendre de l’avance a fait grandir l’Espagne, notamment en défense, où Pendentif Oui Gédéon ils ont imposé leur loi au centre à côté Antoine Garcia Oui Maqueda dans les deux, courir et faire un 7-0 partiel contre avec un remarquable ange Fernandez en définition.

Avec le 10-3 il semblait que ça allait être simple pour ceux de berge, pas du tout plus éloigné de la vérité, puisque les Polonais ont intensifié leur défense avec une grande Pietrasik, un joueur précisément exclu à cinq minutes de la fin dans une action dans laquelle les arbitres ont examiné le Video Proof System (VPS) pour la première fois dans ce tournoi et en Espagne.

En attaque, Daszek Oui Moryto Ils ont jeté leur équipe dans leur dos pour atteindre la pause avec 15-12.

Syprzak est venu réduire cette distance aux deux buts à la sortie des vestiaires, mais l’Espagne a de nouveau ajusté son 6: 0 et Tarrafeta Il a commencé à envoyer l’équipe de la zone centrale de la meilleure façon jusqu’à ce qu’il atteigne 19-13 grâce à Antonio García acclamé à la 38e minute.

Encore une fois, il semblait que cet avantage pouvait être insurmontable, mais la Pologne n’a pas baissé les bras et a mis sa meilleure défense et son efficacité en jeu avec Morawski, à tel point qu’il a eu plusieurs occasions de mettre l’égalité, quelque chose qu’il n’a pas obtenu, même en ayant 26-26 après une action dans laquelle le propre Morawski il a été arrêté par une balle à six mètres à Ariño.

Au contraire, ils pourraient mettre les tables avec Daszek les Polonais, mais un géant est apparu Rodrigue Corrales pour éviter le but et faire gagner l’Espagne à Cuenca.