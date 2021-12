L’Espagne brille dans la course de Noël

22/12/2021 à 19:44 CET

La représentation espagnole à la 45e Régate internationale de Noël, qui s’est terminée ce mercredi dans la baie de Palamós (Gérone), a remporté la victoire dans six des huit épreuves en compétition auxquelles ont participé 400 marins de 17 nations.

La course de Noël est le prélude à la préparation olympique espagnole contre les Jeux Olympiques à Paris 2024, avec la nomination des équipes pré-olympique.

Le Majorquin María Bover (RCN Palma) et le Canarien Pablo García (RCN Gran Canaria) dans le 470 Mixte; Majorquins Marc Mesquida et Ramón Jaume Villanueva en 420 ; la Tarragone Ricard Castellvi (CN Cambrils) en ILCA7 (Standard Laser) et il a également tiréDaniel Cardona (CN Arenal) en ILCA6 (Radial Laser) ont été les regastistas espagnols qui ont remporté la 45e édition de l’événement.

Elles ont été rejointes par les triomphes de l’ILCA6F (Female Radial Laser) des îles Canaries Isabelle Hernández (RCN Gran Canaria) et du Vigo Stella Maris Enríquez et María Núñez (ESP) dans le 420 Femmes.

Ce n’est que dans la classe ILCA4 (Laser Radial 4.7) que la dominance a été des marins néerlandais. Chez les hommes, Floris Schraffordt s’impose, avec un point d’avance sur le champion d’Europe Optimist, Xavier García Ollé (RCN Palma) de Majorque. Dans la catégorie féminine, il a été réalisé par le jeune sub16 Signe Brinkert.

Dans cette édition, le triomphe dans le 470 mixte se démarque Maria Bover et Pablo García Cranfield, champions d’Espagne, qui ont battu l’un des meilleurs duos jeunes et mondiaux formé par les Italiens Marco Gradoni, triple champion du monde de classe Optimist, et Alessandra Dubbini, deuxième, et le double vice-champion du monde junior Benedetta Di Salle et Francesco Padovani, tiers.

Une autre des classes olympiques, l’ILCA7 (Laser Standard), le podium était cent pour cent espagnol avec le triomphe du Catalan Ricard Castellvi, après un dur combat avec les Baléares Pep Cazador (CN Arenal), qui a dominé les deux premières journées, tandis que Castellví était supérieur dans les deux dernières. La troisième place revient à Mario Plomer (CV Puerto d’Andratx), également des Baléares.

Dans la troisième classe olympique à Palamós, ILCA6 (Laser radial féminin), la Canarienne Isabel Hernández a fini par battre Cristina Vilariño (CN Arenal) et l’Alicante Ascensión Roca de Togores (RCN Torrevieja), qui avaient mené les jours précédents.

Les prix spéciaux Manel Albalat, le vainqueur absolu de la Course de Noël, a été pour le Catalan Ricard Castellví (Laser Standard) et le prix Diputació de Girona, pour la première jeunesse absolue, pour le Baléare Xavier García Ollé.

Classement final de la Christmas Race

– 470 Mixte (20 participants)

.un. María Bover / Pablo García (ESP), 31 points

.deux. Marco Gradoni / Alessandra Dubini (ITA), 35 ans

.3. Benedetta Di Salle / Francesco Padovani (ITA) 45

– ILCA7 (Laser Standard) (19 participants)

.un. Ricard Castellví (ESP) 14 points

.deux. Pep Cazador (ESP) 20

.3. Mario Plomer (ESP) 23

– ILCA6 (Laser Radial) (63 participants)

.un. Daniel Cardona (ESP) 19 points

.deux. Daan Boekholt (HOL) 21

.3. Isabel Hernández (ESP) 37 (1ère fém.)

– 420 (94 participants)

.un. Marc Mesquida / Ramon Villanueva (ESP) 24 points

.deux. Pau Llibre / Alberto Marsans (ESP) 31

.3. Colin Postel / Louis Arnaud (FRA) 35 …

.sept. Stella Maris Enríquez / María Núñez (ESP) 53 (1ère Fem.)

– ILCA4 (Laser 4.7) (45 participants)

.un. Floris Schraffordt (HOL) 12 points

.deux. Xavier García Ollé (ESP) 13

.deux. Tatu Uusitalo (FIN) 17 …

.sept. Signe Brinkert (HOL) 47 (1ère Fem).