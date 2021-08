L’Espagne célèbre une fête du samedi avec sept médailles

in

28/08/2021 à 15h10 CEST

.

La quatrième journée de compétition des Jeux Paralympiques de Tokyo a apporté une grande quantité de médailles à la délégation espagnole avec trois médailles en triathlon, deux en athlétisme, une en natation et une autre en cyclisme sur piste.

Les premiers levés étaient les triathlètes, qui ont dû endurer les conditions météorologiques étouffantes de la baie d’Odaiba avec une sensation thermique de 34 degrés et une humidité de 86%.

La galicienne Susana Rodríguez et sa guide Sara Loehr ont endossé leur statut de favorites et, dans la classe PTVI pour les malvoyants, elles ont complètement dominé le test pour obtenir la médaille d’or.

Une marche en dessous du podium était le Valencien Hector Català et votre guide Gustavo Rodriguez, dans la classe PTVI pour handicapés physiques, après avoir fait une belle rentrée. Ils sont sortis de l’eau à la neuvième place, ont laissé la moto à la sixième place et ont terminé deuxièmes.

Le bronze a été pris par l’homme de Salamanque Alexandre Sanchez Palomero, dans le PTS4 pour handicapés physiques, qui a subi dans la dernière étape finale les conséquences de la chaleur pour perdre une place et terminer troisième de la course à pied.

ATHLÉTISME EN OR

L’athlétisme a laissé deux grandes joies dans la journée, toutes deux de la même couleur or.

La première avec le lanceur de poids valencien Kim López, qui a revalidé son titre de champion paralympique du lancer du poids à Tokyo avec une médaille accompagnée d’un record du monde dans la classe F12 des malvoyants, dans laquelle Héctor Cabrera a terminé septième et a obtenu un diplôme. .

La seconde était pour l’athlète catalan Yassine Ouhdadi, qui est devenu l’un des rois du milieu de terrain paralympique espagnol en remportant la médaille d’or au 5 000 mètres, classe T13 pour malvoyants légers, après avoir effectué une course impeccable de moins en plus.

Dans le stade olympique, ils ont également concouru Izaskun Osés, sixième au 1500 mètres T13 de déficience visuelle légère avec un record personnel (4,39: 92); Sara Andrés, dixième du saut en longueur T64 du handicap physique, et deux duos des séries qualificatives du 400 mètres T11 du handicap visuel sévère : Gérard Télécharger et Guillaume Rouge, qui a accepté la finale, et Eduardo Uceda et Jorge Gutierrez, qui n’a pas passé la coupe.

CYCLISME EN EQUIPE

Au vélodrome d’Izu, l’équipe espagnole de cyclisme sur piste, formée par le valencien Richard Ont, la Cordoue Alfonso Cabello et le madrilène Pablo Jaramillo, Il a remporté la médaille de bronze au test de vitesse par équipe, classe C1-C5 pour les handicapés physiques.

L’équipe espagnole a battu l’équipe de France, composée de Florian Foulon, Kévin Tu Manchette et Alexandre leaute, dans la lutte pour la dernière marche du podium, avec un temps de 49 209, un peu inférieur à celui de ses rivaux, qui ont inscrit 49 567.

Le tandem formé par Adolfo bellido et Eloy Teruel il a obtenu un diplôme paralympique en terminant sixième au kilomètre contre-la-montre.

BASKET-BALL DOUBLE

Les deux équipes de basketball en fauteuil roulant ont célébré des victoires lors de cette quatrième journée de compétition.

Les hommes ont remporté leur quatrième victoire consécutive (61-79) contre la Turquie et reste leader du groupe A avec un accès garanti aux quarts de finale en l’absence du dernier match de la phase de groupes contre le Japon.

La femme a remporté une victoire historique (8-80) en étant la première de l’équipe nationale aux Jeux paralympiques, car lors de sa première il y a 29 ans, à Barcelone’92, lorsqu’elle a été invitée en tant qu’hôte, elle a perdu les cinq matches. .

BAIN ARGENT

La journée dans la piscine a apporté une nouvelle médaille d’argent, toujours de Barcelone Toni Ponce, au 100 mètres, classe SB5 pour handicapés physiques.

Ponce est entré en finale avec le meilleur temps de qualification (1 : 26,72) mais dans la lutte pour les médailles qu’il a rencontrées Granitchka, qui a joué dans un 50 mètres très rapide qui lui a valu la médaille d’or et le nouveau record du monde (1 : 25,13), dépassant l’actuel en possession de l’Espagnol.

Diplômé, el mallorquín a quitté le Centre aquatique Xavi Torres, qui, à 47 ans et sans pression, vit ses septièmes Jeux Paralympiques et dans le 150 style individuel SM4 pour handicapés physiques, elle a terminé sixième et a obtenu un diplôme, tout comme la Burgos Marta Fernández, avec infirmité motrice cérébrale, a terminé cinquième dans le même test de catégorie féminine.

RETRAIT DE L’ÉRABLE

Le Valladolid Marta Arce, qui est revenue jouer aux Jeux à Tokyo après avoir pris sa retraite à Londres en 2012 et est revenue en 2017 après avoir été mère de trois enfants, a frôlé les médailles.

Marta a perdu au premier tour avec la Chine Yue Wang par ippon et au repêchage, également par ippon, elle s’est refaite pour venir à bout des japonaises Hiroko bravo. Dans la lutte pour le bronze, il est tombé avec l’Ouzbek Nafisa Sheripboeva et il quitte Tokyo avec un diplôme et avec l’annonce de sa retraite du judo professionnel.

lvaro Gavilán, dans la catégorie des -73 kilos, a été éliminé en huitièmes de finale en s’inclinant par ‘waza-ari’ contre le Lituanien Osvaldas Bareikis.

AVIRON ET TENNIS

Aviron, Javier Réja il s’est qualifié pour la lutte pour les médailles dans le bateau individuel hommes de la classe PR1, avec un temps au repêchage de 9,33 : 42. En revanche, l’équipe mixte PR3Mix4 +, composée du barreur Estibaliz Armendariz et les rameurs Josefa Benítez, Enrique Floriano, Jorge Pineda et Véronique Rodriguez, a utilisé 7 : 39,64 lors de son repêchage et a atteint la finale B, sans aucune option pour le podium.

Et en tennis en fauteuil roulant, les matchs sur les courts extérieurs ont de nouveau été suspendus pendant plusieurs heures en raison des conditions climatiques extrêmes de chaleur et d’humidité, comme la veille.

Quico Tur il a été éliminé au deuxième tour individuel lorsqu’il est tombé face à l’Argentin Gustavo Fernández (4e tête de série) par 6-1 et 6-0.