L’Espagne, championne du tournoi roumain des moins de 18 ans

10/12/2021 à 17:52 CEST

.

L’équipe nationale U-18 a remporté un triomphe absolu dans le tournoi international de Buftea (Roumanie), après avoir battu lors du dernier match le Portugal pour 1-0.

L’ensemble dirigé par Pablo Amo, qui valait le tirage, a gagné avec un but de la cadista Allvaro Bastida après le lancement d’un corner et terminé champion et invaincu.

Lors de la première réunion, avant Turquie, gagné 3-0 avec un triplé du madridista Julen Jon Guerrero, et devant Roumanie par 3-1 avec des objectifs de Mario González, Aimar Peine et le sien guerrier.