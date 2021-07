L’Espagne, change pour gagner et dépendre d’elle-même

24/07/2021 à 14h16 CEST

.

Deuxième journée de compétition et l’Espagne affronte sa première finale de football. El empate en el debut contra Egipto (0-0) hace que el partido frente a Australia de este domingo (12:30 horas CEST) se antoje clave para poder llegar a la última jornada como primera de grupo y dependiendo de sí misma, para ce que Luis de la Fuente Il y aura des changements.

Battre les Australiens quitterait l’Espagne avant le match contre l’Argentine. L’égalité pourrait le faire rester deuxième en cas de même résultat entre l’Egypte et l’Argentine, sinon, en dehors des places qui donnent accès aux quarts ; comme en cas de défaite.

Situation imprévue pour le, a priori, grand favori pour remporter la médaille d’or au tournoi de football. Mais contre l’Egypte, il n’a pas montré une telle condition. Accablé par le jeu dur des Africains et avec le sentiment qu’ils manquaient de physique, ce dernier étant le plus inquiétant dans un tournoi si court où il n’y a que deux jours entre les matchs du groupe ; récupérer et formation précédente, il n’y a plus.

C’était un mauvais match en attaque. Seul Dani ceballos contribué à quelque chose de différent, et ne pourra pas jouer après la dure manche de Taher Mohamed ce qui continue de lui laisser la cheville gauche et le pied enflé. Il n’était que jaune, et l’arbitre est allé le vérifier dans le système d’arbitrage vidéo (VAR), ne respectant pas le règlement puisqu’après cela il a sorti ledit carton, alors qu’il aurait dû être rouge ou rien, ce qu’il a apprécié à première.

MINGUEZA, BLESSÉ

Ça ne sera pas Oscar Mingueza, avec gêne musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Des changements forcés par les blessures, et il y en aura aussi parce que l’équipe a besoin de jambes fraîches. Luis de la Fuente récupère Martin Zubimendi, Joueur de confiance pour le pivot défensif, après avoir surmonté l’inconfort.

Avec Mikel mérinos manque quelque peu de rythme lors du match contre l’Egypte, pour les 100 jours qu’il n’a pas pu disputer en fin de saison suite à une blessure à la vertèbre de L4, l’entraîneur espagnol gère l’option de mettre Carlos Soler, qui a joué 25 bonnes minutes contre l’Egypte et marqué en amical contre le Japon, avec Zubimendi comme ancre et Pedro plus libéré.

Pour Mingueza, l’élu sera Oscar Gil; remplacement naturel. Le reste derrière ne se touche pas et il faudra voir plus haut. Lors de la première, il a sorti un faux ‘9’, mais Rafa mir Il a fait preuve d’opportunisme, et celui qu’il a eu contre l’Egypte à m.87, une tête à bout portant dans la petite surface, ne faillira pas tous les jours. Il y aurait le changement de système à la recherche du but. Sur les côtés, Bryan Gil cela semble être une bonne option pour revitaliser l’équipe avec votre énergie habituelle; pour Asensio ou Dani Olmo.

Avec ces doutes, et avec Luis de la Fuente confirmant qu’elle apportera des changements, l’Espagne apparaît contre une équipe australienne qui vient avec le moral à travers le toit après avoir gagné 0-2 contre l’Argentine. Sans complications et avec un plan qui se répétera ce samedi : 4-4-2 et tenter de générer du danger dans les contre-attaques avec des balles dans l’espace. Avec Daniel Arzani, appartenant à Manchester City, et Lachlan Pays de Galles comme des poignards par bande.