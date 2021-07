L’Espagne cherche son laissez-passer pour les huitièmes de finale

28/07/2021 à 8h16 CEST

La délégation espagnole de handball masculin affronte le Brésil lors de la troisième journée de la phase de groupes avec l’intention de gagner et de mettre le classement de la phase finale sur la bonne voie. Les victoires remportées contre l’Allemagne et la Norvège leur ont donné un statut dans le groupe A et ils mènent avec quatre points avec la France.

Hispaniques, qui Ils sont arrivés à la nomination en tant que champions d’Europe actuels et troisièmes de la dernière Coupe du monde, sont clairement favoris contre l’équipe sud-américaine, qui perdu dans deux de leurs trois matches de préparation et ils n’ont pas pu battre la Norvège ou la France non plus.

Les confrontations directes entre les deux combinés renforcent également l’affiche favorite : Le Brésil n’a pas réussi à battre l’Espagne lors des dix derniers matchs joués. Cariocas Ils ne savent pas ce que c’est que de battre les Espagnols au 21e siècle et ils ont accumulé plus de deux décennies sans vaincre l’équipe nationale. Le dernier match s’est soldé par un match nul (29-29) ; le reste était des victoires pour l’Espagne.

La France, la grande rivale à battre dans le groupe et dans le tournoi

L’Espagne devra affronter les Gaulois à l’avant-dernière date dans ce qui pourrait être un match clé pour les aspirations des deux combinés à la première place du groupe. La France est sans aucun doute l’équipe la plus dangereuse de la phase de groupes. Ils sont actuellement Finaliste olympique, où l’Espagne n’a pas participé, et a deux médailles d’or aux éditions Londres 2012 et Pékin 2008.

Le dernier match officiel entre les deux était à la Coupe du monde en janvier. La France et l’Espagne se sont disputées la médaille de bronze et les hommes de Jordi Ribera ont montré un très bon niveau (35-29) pour réaliser la quatrième Coupe du monde métal dans l’histoire de l’équipe nationale.