L’Espagne cherchera une victoire contre l’Argentine qui la rapprochera des quarts de finale

28/07/2021 à 19:11 CEST

L’équipe espagnole cherchera ce jeudi contre l’Argentine (14h00 La1), la deuxième victoire consécutive dans le tournoi olympique se frayer un chemin vers les quarts de finale, même s’il est encore trop tôt pour entrevoir s’il sera premier ou deuxième du groupe A.

Bien qu’avant de deviner, il sera essentiel de remporter la victoire contre l’Argentine, une équipe avec de nombreuses tables et des joueurs expérimentés, qui après la défaite contre la Slovénie, ils ont besoin de la victoire pour conserver leurs options de classement intactes.

Les deux équipes Ils se sont rencontrés pour la dernière fois lors de la finale de la Coupe du monde 2019, dans laquelle l’Espagne a remporté l’or. Même si chaque match contre l’albiceleste a toujours été une bataille et le match de ce jeudi à la Saitama Super Arena ne sera pas différent.

Un rival connu

L’Espagne et l’Argentine se sont affrontées en 28 matchs au cours de leur histoire. Et le bilan est clair en faveur de l’équipe nationale : 25 victoires pour seulement 3 défaites. Deux d’entre eux sont emblématiques : celui de la demi-finale de la Coupe du monde 2006 (& mldr; à Saitama) et celui d’il y a deux ans lors de la finale de la Coupe du monde à Pékin.

« Nous connaissons très bien l’Argentine. C’est une équipe qui joue très agressivement, qui met beaucoup de pression en défense, pose beaucoup de pièges, et joue à un rythme très élevé en attaque.. A des joueurs comme Campazzo, Deck et Scola, qui sont un peu le trio à prendre en compte le plus, leurs joueurs les plus importants“, a-t-il expliqué dans un communiqué fourni par la Fédération espagnole de basket-ball.

L’escorte des Baléares a rappelé que les Argentins ils sont actuellement finalistes mondiaux, après avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2019 en Chine contre l’Espagne, “et je suis sûr qu’ils seront blessés d’avoir perdu le premier match comme ils l’ont perdu (contre la Slovénie), et cela les rendra doublement dangereux & rdquor ;.

Duel historique

Ce sera aussi un duel entre deux compétitions olympiques historiques, comme le pivot Pau Gasol et l’Argentin Luis Scola, qui disputent tous deux leurs cinquième et derniers Jeux et ils voudront sûrement faire de leur mieux, pensant tous les deux à monter sur le podium.

Espagne, qui a toutes ses troupes disponibles, veut ajouter une nouvelle victoire, pensant que le duel contre la Slovénie les attend le dernier jour, qui a présenté ses lettres de noblesse olympiques avec une nette victoire contre les Argentins (118-100), avec un sauvage Luka Doncic (48 points).