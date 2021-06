L’Espagne clôture sa carrière dans un Groupe A très serré face à la Slovaquie

19/06/2021 à 19:12 CEST

Sport.es

La Fonteta accueillera à nouveau ce dimanche le Sélection Femmes dans le but de passer la phase de groupes de la EuroBasket Femmes. A 21h00 L’Espagne jouera contre la Slovaquie dans le match qui décidera finalement du classement du groupe A.

Un groupe très homogène dans lequel ses quatre composantes arrivent avec des options pour le dernier jour. Le premier assaut aura lieu du 15h00 (Télédeporte) avec Suède-Biélorussie.

Si la Suède est victorieuse, l’équipe de Lucas Mondelo serait en première position (et cela éviterait le franchissement des huitièmes de finale lundi 21) au cas où il dépasserait par la suite la Slovaquie, qui a battu (58-54) vendredi la Biélorussie, bourreau de l’Espagne lors de la première journée avec un panier dans la dernière seconde de Bentley (51-53).

Un bon rival

L’équipe slovaque a perdu contre la Suède à ses débuts dans le tournoi (74-57), mais s’est rétablie contre la Biélorussie dans un duel serré ce qui vous permet également de dépendre de vous-même pour rester en vie à cet EuroBasket.

L’intérieur Ivana Jakubcova a été le rival qui a montré la meilleure performance du tournoi. Lors des deux matchs contre la Suède et la Biélorussie, l’attaquant de puissance a marqué 17 et 16 points et a également joué un rôle essentiel dans la tâche de rebond. Il est accompagné des extérieurs Nikola Dudasova et Miroslava Prazenicova, qui sont chargés de donner du rythme à une équipe qui aime jouer à la course.

La Slovaquie est classée 24e au classement mondial FIBA. Depuis l’EuroBasket 2013, l’équipe slovaque n’a pas pu atteindre la phase finale du championnat. Àheure il croise le chemin d’une Espagne qui a retrouvé sa meilleure version contre la Suède

Avec Astou Ndour en phare, l’Equipe Nationale a de nouveau fait bloc. Maintenant, il veut continuer à grandir dans un championnat dans lequel les comptes sont simples.