02/12/2021 à 16h34 CET

Des municipalités comme celles de Barcelone et de Séville préparent déjà des « abris climatiques » dans lesquels les citoyens peuvent se réfugier pendant les vagues de chaleur, un phénomène de plus en plus fréquent dû au changement climatique. Ce sont des espaces adaptés pour se rafraîchir et répartis de manière planifiée dans ces villes.

Si les températures hivernales actuelles font oublier les rigueurs de l’été, la chaleur de plus en plus extrême est un problème majeur dans les grandes villes, devenues « îlots de chaleur ». Il s’agit d’un effet généré par la réduction des espaces verts et naturels au profit du béton et de la chaussée, auxquels s’ajoutent d’autres facteurs d’urbanisme, comme les bâtiments en hauteur parallèle au littoral, qui empêchent la brise marine de pénétrer à l’intérieur des villes et contribuent à rafraîchir l’environnement.

Cette combinaison d’éléments, auxquels s’ajoutent les effets du changement climatique – une augmentation de la température globale et des phénomènes météorologiques plus accentués – fait que les zones urbaines sont exposées à des vagues de chaleur dont la gravité est suffisante pour menacer la vie de nombreuses personnes.

En ce sens, une étude publiée dans The Lancet et dirigée par la professeure de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, Katrin Burkat, estime que en 2019, plus de 356 000 personnes dans le monde sont décédées en raison de certaines maladies, principalement cardiorespiratoires et métaboliques, dérivées de fortes vagues de chaleur.

Plus d’une centaine de personnes ont perdu la vie lors des canicules sans précédent qui ont balayé l’ouest du Canada et les États-Unis cet été 2021. À cette époque, certaines villes ont ouvert des « centres de rafraîchissement & rdquor ; afin que la population puisse échapper à la chaleur dans une zone de la planète habituée à la neige et aux basses températures et où ses habitants étaient désarmés face à une chaleur aussi exagérée.

En raison de la multiplication de ces phénomènes météorologiques, les mairies de les villes où ces phénomènes souffrent le plus misent sur la création de ces buvettes, normalement inclus dans un plan ou un protocole global, le résultat d’une planification préalable et accompagné de campagnes d’information, afin que les citoyens sachent où ils doivent aller en cas de besoin.

Ces points sont appelés « abris climatiques » et sont des espaces publics où les citoyens peuvent se mettre à l’abri de la chaleur pendant l’été.

Barcelone et Séville, parmi les pionniers

En Espagne, ils ont déjà été lancés. C’est le cas de Barcelone, où cet été le conseil a activé jusqu’à 162 points qui garantissent le confort thermique pendant une vague de chaleur.

Bibliothèques, centres sportifs ou musées apparaissent sur cette carte des refuges climatiques et sont opérationnels du 15 juin au 15 septembre, période où les températures sont les plus étouffantes.

En outre, la mairie de Barcelone a reçu une subvention de la Commission européenne, dans le cadre du programme « Urban Innovation Action » (UIA) grâce auquel Une dizaine d’écoles ont été adaptées pour faire face à l’impact des canicules, et qui sont accessibles à la fois aux étudiants et au reste de la population.

De même, en octobre dernier, le La mairie de Séville a annoncé le lancement d’un projet pionnier qui vise à étudier et catégoriser les vagues de chaleur en fonction de leur impact sur la santé humaine, afin d’anticiper et de mettre en œuvre des mesures d’atténuation.

Parmi les mesures d’urgence qui seront activées lorsqu’une vague de chaleur très appréciée se profile, il y a également des abris climatiques, où la population la plus vulnérable pourra se mettre à l’abri des températures élevées et éviter de subir des coups de chaleur, qui peuvent provoquer des pertes de conscience, des vomissements, des palpitations & mldr; et qu’il peut être mortel parmi les groupes de population les plus faibles, tels que les enfants et les personnes âgées.

Lors de la présentation de cette initiative – dirigée par le Centre de résilience de la Fondation Adrienn Arsht-Rockefeller, la mairie de Séville et d’autres institutions – Baughman McLeod, l’un des promoteurs, défini les vagues de chaleur comme un « tueur silencieux & rdquor;car ils « font des ravages invisibles sur nos économies, affectent les membres les plus vulnérables de la société et tuent plus de personnes que toute autre menace climatique ; mais les dangers qu’ils représentent sont sous-estimés et grossièrement mal compris & rdquor ;.

Bref, les grandes villes se préparent à faire face à ce qui est déjà inévitable : la nécessité de disposer d’endroits pour se mettre à l’abri des températures extrêmement chaudes.

