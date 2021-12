L’Espagne commencera à vacciner les enfants entre 5 et 11 ans contre le covid la semaine prochaine

12/07/2021

La Commission de santé publique, qui regroupe des techniciens des communautés autonomes et du ministère de la Santé, tient ce matin une réunion à l’ordre du jour de la stratégie de vaccination contre le coronavirus chez les enfants de 5 à 11 ans, la tranche de population qui est pas encore vaccinés et dont l’incidence explose : 390 cas pour 100 000 habitants, contre 234 pour la moyenne générale.

La campagne -qui ne sera pas obligatoire- débutera à partir de la deuxième quinzaine de décembre, date à laquelle les vaccins seront disponibles. L’Espagne recevra de 13 décembre, un envoi de 3,3 millions de doses du vaccin pédiatrique de Pfizer (1,3 million en décembre et 2 millions en janvier). A partir de là, une opération logistique compliquée va commencer pour que les doses parviennent à toutes les communautés au prorata de leur population d’enfants. Ce seront les autorités régionales qui décideront, dès le 15 décembre, comment, quand et où vacciner les enfants, qui ne recevront pas la même dose que les plus de 12 ans et les adultes mais un tiers (10 microgrammes au lieu de 30) . Une option pourrait être ambulatoire soins primaires et autres, hôpitaux et centres spécifiquement habilités pour le vaccin covid, en ce moment immergés dans les troisièmes doses (ou deuxième dans le cas d’avoir reçu la dose unique de Janssen). Les communautés devront également décider si la vaccination commence par les plus vulnérables (les patients atteints de cancer, par exemple) ou par les tranches d’âge.

Il n’y a pas de profil enfant pour lequel il est contre-indiqué le vaccin, particulièrement recommandé pour ceux qui souffrent de n’importe quelle maladie, comme le cancer. Que les parents d’enfants souffrant d’allergies alimentaires se rassurent, il n’y a aucune contre-indication. Roi Pineiro, chef du service de pédiatrie de l’hôpital Villalba (Madrid) a expliqué il y a quelques jours dans EL PERIÓDICO, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, que les contre-indications ne sont pas différentes de celles qui existent dans d’autres groupes d’âge : allergie sévère à l’un des composants de le vaccin (qui peut être consulté sur le site vaccinacovid.gob.es). Le médecin précise que la vaccination n’est pas recommandée s’il est confirmé d’avoir récemment passé la maladie, bien qu’après un certain temps, ils puissent encore la recevoir.

Le 25 novembre, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert pour administrer le sérum pour nourrissons Comirnaty (de Pfizer) aux enfants de moins de 12 ans, ce qui se produit depuis un certain temps aux États-Unis et au Canada. La France a également recommandé les injections pour les garçons et les filles. Compte tenu des conséquences bénignes que la maladie a généralement chez les plus jeunes (50 % sont asymptomatiques), la vaccination des enfants en Espagne Ce n’est pas urgent mais c’est important. Et c’est pour plusieurs raisons, comme l’expliquent les pédiatres : leur droit à une protection individuelle, faire progresser l’immunité de groupe, diminuer la circulation du virus et l’apparition de nouvelles variantes.

Contagions déclenchées

Concernant les doutes qu’ont de nombreux parents, la communauté scientifique rappelle que les sérums sont sûrs et efficaces après avoir été analysés dans des essais cliniques rigoureux, où aucun effet indésirable significatif n’a été trouvé à court et moyen terme. « Les infections ont explosé chez les mineurs, qui sont les protagonistes de la sixième vague, et il y a des épidémies importantes dans les écoles. Il n’est toujours pas urgent de vacciner les enfants, mais c’est nécessaire si l’on veut contenir l’augmentation de la transmission communautaire. Il faut agir maintenant & rdquor;, explique le pédiatre et épidémiologiste Quique Bassat.

Depuis le début de la pandémie, en Espagne, il y a eu 6 000 hospitalisations d’enfants, avec 300 admissions en ucis et 37 décès (la moitié d’entre eux, moins de 10 ans). Ce sont des chiffres similaires à d’autres maladies. Sur le plan individuel, un parent qui choisit de ne pas vacciner son enfant court un faible risque. Une autre chose est au niveau collectif. Le Dr Toni Soriano, de l’Unité des maladies infectieuses et immunodéficiences pédiatriques de Vall d’Hebron, rappelle que bien que la maladie n’affecte pas particulièrement les enfants, il n’y a pas de risque zéro. « C’est très rare, mais le patient peut souffrir d’une maladie inflammatoire multisystémique, & rdquor ;, explique-t-il. Un autre aspect qui devrait également nous préoccuper est la covid persistant (moins fréquent que chez les adultes).

Concernant les effets secondaires possibles, ceux-ci n’iraient pas au-delà de l’inflammation et des rougeurs au niveau de la ponction. Le Dr Piñeiro ajoute que des cas de myocardite sont apparus chez des enfants de plus de 12 ans, un effet secondaire non détecté dans les essais. « La fréquence de cette complication a été de 1 à 5 cas pour 100 000 vaccinés. Même en considérant cela, la balance bénéfice/risque est clairement favorable chez les adolescents car la myocardite est plus fréquente et plus sévère après infection COVID qu’après vaccination & rdquor ;, conclut-il après avoir rappelé qu’avec les vaccins, le risque zéro n’existe pas non plus.

En Espagne, plus de 76 millions de vaccins pour covid-19 et près de 90 % de la population de plus de 12 ans ont déjà la ligne directrice complète.