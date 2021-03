L’Espagne compte déjà 231 athlètes qualifiés pour Tokyo

29 mars 2021 à 19 h 59 CEST

L’Espagne compte déjà 231 athlètes classés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et le dernier à le faire était Carlos Llavador ce dimanche, qui concourra dans la modalité fleuret d’escrime.

Ceci est rapporté par le Comité Olympique Espagnol, qui précise que « Il y a encore de nombreuses modalités qui continuent avec leurs processus de classification ouverts respectifs et qui ajouteront sûrement des athlètes à cette liste dans laquelle un total de 138 athlètes masculins et 90 féminins figurent ».

De cette façon, les sports qui ont déjà des représentants pour l’été prochain sont:

Athlétisme: 18 hommes et 7 femmes.

Basketball: équipes masculines et féminines (24 athlètes).

Handball: équipes masculines et féminines (28 athlètes).

Boxe: 2 hommes.

Cyclisme: piste (2 hommes), VTT (2 hommes et 1 femme) et itinéraire (5 hommes et 2 femmes).

Escalade: 1 mâle

Escrime: 1 homme

Soccer: équipe masculine (18 athlètes)

Gymnastique artistique: équipe masculine (4 athlètes) et féminine (4 athlètes)

Équitation: compétition complète (un athlète), dressage (trois athlètes) et saut d’obstacles (un athlète)

Hockey sur gazon: équipe masculine (16 athlètes) et féminine (16 athlètes)

Karaté: 1 homme et 1 femme

Natation: eau libre (1 homme), synchronisée (2 femmes), water-polo (12 hommes et 12 femmes) et pure (3 hommes et 5 femmes)

Canoë: eaux calmes (6 hommes et 1 femme) et slalom (2 hommes et 2 femmes)

Aviron: 4 hommes et 2 femmes

Taekwondo: 3 hommes

Tir à l’arc: 1 homme

Tir olympique: 1 homme et 1 femme

Voile: 470 hommes (2 athlètes), 470 femmes (2 athlètes), RS: X (1 homme et 1 femme), 49er (2 athlètes), 49er FX (2 athlètes), Nacra 17 (1 homme et 1 femme) et Laser radial (1 athlète)

Volley-ball de plage: 2 femmes.