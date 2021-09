L’Espagne conclut les Jeux avec 36 médailles et améliore les résultats de Rio

09/05/2021 à 14:27 CEST

L’Espagne a conclu les Jeux Paralympiques de Tokyo avec 36 médailles, cinq de plus que celles obtenues à Rio de Janeiro, obtenant également 131 diplômes, représentant un total de 167 positions finalistes.

La piscine était à nouveau le plus grand lieu de pêche aux médailles pour les athlètes espagnols avec 14 médailles. Le plus important était le Burgos Marta Fernández, qui, à ses débuts aux Jeux, est reparti avec trois médailles, une de chaque couleur.

A part celui de Marthe, l’autre or du Centre aquatique est allé aux îles Canaries Michelle alonso, signalée lors de la cérémonie d’ouverture, qui a entériné la domination qu’elle détient depuis 2012 sur le 100 mètres brasse, classe SB14 pour déficience intellectuelle, s’imposant également avec un record du monde.

Les nageurs catalans Toni Ponce, Nuria Marqués et Sarai Gascó sont montés deux fois sur le podium à Tokyom, tous formés par Jaume marcétandis que le support de médaille a été piétiné une fois ñigo Llopis, argent au dos 100 ; Oscar Salguero, argent à 100 brasses, et Miguel Luque, argent à 50 brasses.

En outre, Teresa Perales, arrivé à l’épreuve japonaise réduit d’une luxation à l’épaule qu’il a subie au Championnat d’Europe de Madère en mai, il a accroché la vingt-septième médaille paralympique de sa carrière sportive en remportant l’argent au 50 dos.

ATHLÉTISME

L’une des révélations au stade olympique de Tokyo a été Adiaratou Iglesias, qui est devenu l’athlète ayant une déficience visuelle légère le plus rapide au monde en remportant le 100 mètres et l’argent au 400.

Kim Lopez a conservé son titre de champion paralympique au lancer du poids et Gérard Télécharger au 400 mètres, cette fois avec Guillaume Rouge comme un guide. L’autre médaille d’or est revenue au débutant Yassine Ouhdadi dans les 5000 mètres.

Les autres athlètes espagnols médaillés à Tokyo étaient les sauteurs en longueur Sara Martinez et Ivan Cano (argent), fusil de chasse Myriam Martinez (argent) et le lanceur de javelot Hector Cabrera (bronze).

CYCLISME SUR PISTE ET PARCOURS

Le cyclisme a amélioré ses performances à Rio 2016 avec une récolte de six médailles pour se classer onzième au classement national pour ce sport, à la fois sur piste et sur route.

Au Vélodrome Fuji, Alfonso Cabello a pédalé vers l’or au kilomètre, dont un record du monde (1 : 01,557) et a également contribué au bronze en vitesse par équipe avec Ricardo Dix (qui a six autres métaux paralympiques à son palmarès lorsqu’il était nageur) et Pablo Jaramillo.

Lors des essais routiers, organisés sur le circuit international de Fuji et ses environs, la recrue s’est démarquée Sergio Garrot avec deux médailles (or en contre-la-montre et bronze en route). Le tandem formé par vengeance chrétienne et Noël Martin (bronze en contre-la-montre) et le ‘handbiker’ Luis Miguel Garcia–Marquina (bronze en contre-la-montre).

TRIATHLON, JUDO, TENNIS DE TABLE ET TIR

Le triathlon, en plus d’améliorer la participation avec sept athlètes, a contribué quatre médailles à l’équipe espagnole à Tokyo avec l’or de Susana Rodriguez et votre guide Sara Loehr, l’argent de Hector Català et votre guide Gustavo Rodriguez et les bronzes de Alejandro Sánchez Palomero et Eva Morale.

Le judo a de nouveau placé un représentant sur le podium au retour de Rio 2016, grâce à l’argent de Sergio Ibanez.

Le tennis de table a également contribué au bronze pour les équipes de Allvaro Valera et Jordi Morales tandis que le dernier jour est venu le bronze du tireur galicien Juan Antonio Saavedra.

UN AUTRE SPORT

L’Espagne a fourni des représentants dans neuf autres sports, restant aux portes des médailles.

L’équipe masculine de basket-ball en fauteuil roulant a terminé quatrième après avoir perdu le match pour la médaille de bronze face à la Grande-Bretagne, tandis que l’équipe féminine, lors de sa première apparition à part entière à des Jeux, a obtenu un diplôme en terminant huitième à son retour à certains Jeux après Barcelone’. 92, quand il a concouru en tant qu’hôte.

Aviron, Javier Réja a terminé quatrième du bateau individuel masculin de la classe PR1 et de l’équipe mixte PR3Mix4 +, formée par le barreur Estibaliz Armendariz et les rameurs Josefa Benítez, Enrique Floriano, Jorge Pineda et Véronique Rodriguez, a terminé onzième.

En haltérophilie, Loïda Zabala a ajouté son quatrième diplôme paralympique en étant sixième en -50 kilos et Montse Alcoba a terminé septième à -79 kilos.

L’équipe de soccer-5 pour les aveugles a répété la sixième place à Rio 2016 et en tennis en fauteuil roulant, l’Espagne était plus proche que jamais des médailles dans la surface masculine parce que Dani Caverzaschi atteint les quarts de finale et décroche un diplôme historique.

Les premiers diplômes paralympiques en canoë ont également été historiques avec la sixième place en Higinio Rivero à 200 mètres en canoë VL2 et le septième de Image de balise Juan Antonio Valle à 200 mètres en kayak KL3.

Sans médaille et sans diplôme ils sont restés Alex Vidal en taekwondo, qui a chuté en playoffs pour accéder aux quarts de finale, et Carmen Rubio en tir à l’arc, elle a été éliminée en huitièmes de finale à l’arc à poulies.

LE MÉDAILLON

Comme cela s’est déjà produit à Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016, la Chine a balayé le tableau des médailles, avec un total de 207 métaux (96 d’or, 60 d’argent et 51 de bronze), suivie par la Grande-Bretagne avec 124 médailles (41, 38 et 45) et les États-Unis avec 104 métaux (37, 36 et 31).

Avec 36 médailles, l’Espagne améliore ses performances à Rio 2016, où elle a atteint 31. La dernière place dans le tableau des médailles a été quinzième bien que l’équipe espagnole se soit classée treizième en nombre total de médailles.

Sur les 36 métaux espagnols, 15 sont venus dans les épreuves féminines et les 21 autres ont été obtenus par des hommes, ce qui signifie que les femmes ont remporté 41% des médailles de l’équipe espagnole, bien qu’elles représentent 33% des composants de la délégation.

Quant au changement de génération, il faut noter que sur les 29 athlètes médaillés, 11 sont des débutants aux Jeux Paralympiques, tandis que 18 ont déjà participé à plus d’une occasion.