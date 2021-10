L’Espagne concourt, mais perd la troisième finale de son histoire

10/10/2021 à 22:45 CEST

L’Espagne était sur le point de remporter la première Ligue des Nations de son histoire. Il n’a pas réussi la deuxième édition du tournoi et après sa chute face à la France, le grand favori pour remporter le tournoi.

L’équipe de Luis Enrique a fini par perdre contre la France de Deschamps, l’équipe avec le plus d’individus dans le championnat. Des joueurs comme Mbappé et Benzema ont fait la différence dans une finale très disputée par l’Espagne.

La Roja est venue à la rencontre avec l’inertie positive de la victoire contre le pronostic contre l’Italie, le dernier champion de l’Eurocup. Mais le manque d’expérience, avec des joueurs moins expérimentés que la France, a fini par peser sur l’exigence d’une finale.

Malgré la défaite, l’Espagne a quitté San Siro avec le sentiment d’être sur la bonne voie pour construire une équipe pour l’avenir. Des footballeurs comme Ferran Torres, Oyarzabal ou Gavi devraient faire partie de la colonne vertébrale du présent et de l’avenir de l’équipe nationale.

Le mélange de jeunes et de footballeurs expérimentés comme Busquets, Laporte et Azpilicueta Cela ressemble à la voie choisie par Luis Enrique pour former une équipe compétitive. Avec la défaite contre la France, il y a déjà trois finales perdues par l’Espagne dans les tournois officiels.

Le premier était en Euro 1984, précisément contre la France. Une rencontre où la sélection est tombée de deux buts à zéro. Une finale dont on se souvient surtout pour une de ces erreurs qui peuvent marquer une course.

Le protagoniste de l’action était Miguel Arconada, qui a glissé le ballon de ses mains et s’est glissé dans le but. Le but est venu au pire moment, juste au moment où l’Espagne semblait avoir le contrôle du match et se rapprochait d’une avance sur le tableau d’affichage. Bellone a marqué le deuxième but de la France. La deuxième finale perdue a eu lieu lors de la Coupe des Confédérations en 2013 il y a tout juste huit ans.

L’Espagne a été mesurée contre le Brésil et a reçu une correction à Maracaná. Fred, à deux reprises, et Neymar étaient les auteurs des buts. Ramos a raté un penalty et Piqué a terminé le match expulsé. Après la rencontre, Del Bosque a été franc et n’a pas cherché à s’excuser : « Ils ont été meilleurs et il faut les féliciter & rdquor ;.