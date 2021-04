L’Espagne connaît déjà ses rivaux aux Jeux Olympiques

21/04/2021

Act. À 10 h 48 CEST

L’Espagne affrontera l’Égypte, l’Argentine et l’Australie dans le tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Tokyo. Aujourd’hui, le tirage au sort a eu lieu au siège de la FIFA à Zurich, où l’équipe espagnole a été encadrée dans le groupe C.

Le rendez-vous, où La ‘Roja’ se battra avec d’autres équipes, aura lieu cet été du 22 juillet au 7 août, dans six villes japonaises. Le reste des groupes sera composé du Japon, de l’Afrique du Sud, du Mexique et de la France (Groupe A), de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, du Honduras et de la Roumanie (Groupe B) et du Brésil, de l’Allemagne, de la Côte d’Ivoire et de l’Arabie Saoudite (Groupe D) .