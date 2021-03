L’Espagne connaît déjà tous ses rivaux possibles aux Jeux de Tokyo

29/03/2021 à 10h15 CEST

L’équipe espagnole de football a rencontré ses deux derniers rivaux possibles ce matin, Le Honduras et le Mexique, aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont le tournoi se jouera du 22 juillet au 7 août et comptera 16 équipes, sans que l’équipe de Luis de la Fuente puisse affronter les équipes européennes en phase de groupes.

Espagne (championne continentale), Allemagne, La France et la Roumanie ont obtenu leur qualification au Championnat d’Europe 2019 en Italie. La Nouvelle-Zélande sera présente au nom de la Confédération océanienne de football (OFC); Côte d’Ivoire, Égypte et Afrique du Sud par la Confédération africaine de football (CAF); Japon (hôte), Corée du Sud, Arabie saoudite et Australie pour l’Asie (AFC); L’Argentine et le Brésil pour la Conmebol et le Honduras et le Mexique pour la Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Le Honduras a obtenu sa place après avoir battu les États-Unis 2-1, tandis que le Mexique a fait de même avec le Canada (2-0). Les deux équipes représentent à nouveau leur Confédération après l’avoir fait aux Jeux de Rio 2016.

L’équipe Catracho a été la grande révélation de l’épreuve brésilienne, atteignant les demi-finales. Le Brésil a terminé son rêve avec un «set vierge» (6-0), puis dans la lutte pour la troisième place, il a perdu contre le Nigéria à Belo Horizonte 2-3.

Au contraire, il y a cinq ans, le Mexique n’a pas passé la phase de groupes en terminant troisième du C après la Corée du Sud et l’Allemagne, finalement finaliste après avoir perdu aux tirs au but contre le Brésil dirigé par Neymar Jr.

Le tirage au sort des Jeux de Tokyo 2020 aura lieu le 21 avril à 10h00. au siège de la FIFA à Zurich (Suisse). Quatre groupes de quatre équipes seront constitués – le Japon occupant la première place du groupe A – bien que les pots n’aient pas encore été déterminés.

Cette répartition se fera à partir d’un classement basé sur les résultats sportifs obtenus lors des cinq derniers tournois olympiques de football (trois points pour une victoire, un pour un match nul et zéro pour une défaite).

Une fois formé, en phase de groupes Les équipes d’une même confédération ne pourront pas s’affronter.

La compétition olympique masculine Il débutera le jeudi 22 juillet au Sapporo Dome et se terminera le samedi 7 août avec la finale qui se jouera au stade international de Yokohama.. Le Sapporo Dome, le stade Miyagi, le stade Ibaraki Kashima, le stade Saitama, le stade international de Yokohama, où se déroulera la finale, ainsi que le stade de Tokyo, constituent les six sites où se déroulera le tournoi.

La Hongrie apparaît comme l’équipe qui a remporté le plus de victoires aux Jeux Olympiques (1952, 1964 et 1968), bien que depuis la mise en œuvre du format actuel des joueurs des moins de 23 ans, à trois exceptions près, la seule équipe européenne à avoir gagné est l’Espagne à Barcelone’92. Le Nigeria (1996), le Cameroun (2000), l’Argentine (2004 et 2008), le Mexique (2012) et le Brésil (2016, champion actuel) figurent dans le récent record.