L’Espagne continue d’entrer dans l’histoire de l’Europe sub’23

Sans oublier des moments mythiques comme l’or de Fermín Cacho en 1500 aux Jeux de Barcelone ou le titre olympique remporté par Ruth Beitia il y a cinq ans au saut en hauteur à Rio et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un European sub’23, la performance de l’équipe espagnole ne trouverait un parallèle que dans les Européens absolus de Munich 2002. Et cela fait 19 ans.

Dans cet événement, l’Espagne a discuté de la victoire finale dans le tableau des médailles pour une équipe russe sensationnelle et a terminé avec 15 médailles, avec deux médailles d’or (Chema Martínez en 10 000 et Glory Alozie en 100 haies) et quatre autres médailles d’or « tacheté » (« Penti » sur 3 000 obstacles, Marta Domínguez sur 5 000, Alberto García sur 5 000 et « Paquillo » Fernández sur 20 km de marche).

Aarón Las Heras a fait une grande finale de 5 000

| RFEA

Depuis son arrivée en fonction en remplacement de José María Odriozola, le président fédératif réélu Raúl Chapado a toujours eu la bouche pleine quand il s’agissait de souligner l’excellent niveau de l’équipe espagnole dans les catégories inférieures et il n’a jamais été sans raison. La meilleure preuve en est la performance historique de l’équipe espagnole dans les U23 européens qui se jouent à Tallin (Estonie).

En l’absence de la dernière journée qui aura lieu ce dimanche, L’Espagne est en tête du tableau des médailles avec trois médailles d’or, cinq d’argent et cinq de bronze, un total de 13 médailles qui dépassent de cinq les neuf que compte la France. Avec sept restants, l’Allemagne et la Grande-Bretagne n’en ont que quatre.

L’irruption spectaculaire cet hiver sur la piste couverte de Navarro Asier Martínez a de nouveau remporté la victoire avec une spectaculaire médaille d’or au 110 mètres haies avec 13,34 (encore une fois très proche de son record personnel) avec un colossal bronze Quique Llopis avec 13,44.

Leur or rejoint ceux qu’ils ont conquis vendredi le deuxième jour Eduardo Menacho dans une finale spectaculaire de 10 000 mètres et José Manuel Pérez dans la marche de 20 km pour confirmer une fois de plus l’importance de cette spécialité pour l’athlétisme espagnol.

Jesús Gómez et Pol Retamal, argent et bronze en 200

| RFEA

Un autre « doublet » historique a été expérimenté dans le double hectomètre. L’actuel champion espagnol absolu Jesús Gómez a abaissé son record personnel à 20,60 pour accrocher une médaille d’argent devant le Catalan Pol Retamal (20,76), qui a dû se contenter du bronze malgré un record personnel.

Sara Gallego a une fois de plus démontré pourquoi elle est l’une des grandes promesses et déjà réalités de l’athlétisme catalan et, par conséquent, espagnol. Dans une course sensationnelle, l’azulgrana a une fois de plus pulvérisé son record personnel pour remporter l’argent au 400 mètres haies avec un nouveau record national pour les moins de 23 ans (55,20).

Une colossale Sara Gallego continue de faire des pas en avant

| RFEA

Oui Mario García Romo a confirmé son excellent retour après la saison universitaire aux États-Unis avec une médaille d’argent au 1500 mètres (3 : 40,11). Et s’il avait eu de la place, il aurait sûrement discuté davantage de la victoire du Belge Verheyden (3 : 40,03).

L’actuel champion continental U20, Aarón Las Heras, a connu une carrière magistrale d’arrière en avant pour obtenir l’argent au 5 000 mètres avec 13 : 43,14. Et l’espagnol-cubain Yasiel Sotero a montré que sa progression se poursuit sur une belle voie avec une médaille de bronze au lancer du disque (58,07) ; en passant, colossal le Slovène Kristjan Ceh avec un record des Championnats (67,48).

Yasiel Sotero, la nouvelle réalité du lancement de l’album

| RFEA

Il y a encore plus de balles pour ce dimanche avec le relais 4×400 féminin de Gallego et Andrea Jiménez entre autres, le masculin avec un Bernat Erta qui ne pouvait être que septième de la finale des 400 lisses (46.01), les 1 500 femmes avec la grande Águeda Muñoz ou un 4×100 hommes dans lequel pourraient être les médaillés Gómez, Retamal et Munné (bronze sur 100).