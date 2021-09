L’Espagne, contrainte de gagner le Kosovo et de prier en Grèce

09/08/2021 à 06h30 CEST

L’Espagne fait face à un départ très engagé ce soir à Pristina dans leur lutte à contre-courant pour entrer directement dans la Coupe du monde Qatar 2022. Le Kosovo est une équipe émergente qui a opté pour un jeu audacieux, comme l’a souligné Luis Enrique, pour montrer sa tête dans le football international. La Roja devra surmonter cet obstacle en regardant de travers le Spyros Louis d’Athènes, où la Suède, leader du groupe, affronte la Grèce.

L’équipe espagnole a cessé de dépendre d’elle-même depuis sa défaite à la Friends Arena de Solna. Les Suédois ont désormais le dessus et obtiendraient la seule place qui leur donne un accès direct à la Coupe du Monde pour gagner chaque match. Ils se permettraient même le luxe d’atteindre la dernière journée en Espagne avec la première place assurée.

La Suède affronte le rival le plus coriace qui reste en phase de qualification ce soir. La Grèce n’a fait jusqu’à présent que trois nuls, mais une victoire le mettrait à trois points des Suédois avec la visite en Scandinavie toujours en attente en octobre. Dès lors, la deuxième place qui donne accès au play-off est toujours entre ses mains.

Les Grecs auront le soutien de leurs fans, à Spyros Louis l’entrée du public vacciné est autorisée, et un esprit toujours combatif avec lequel tenter de remporter leur première victoire. La Suède a perdu son pivot de départ, Ekdal, en raison d’une blessure, mais Janne Andersson maintiendra son 4-4-2 à toute épreuve avec le dangereux Isak et Kulusevski aux avant-postes. Les Suédois sont arrivés en Grèce avec une controverse interne sur la décision de faire une étape au Qatar en janvier alors que le pays s’interroge de plus en plus sur l’opportunité de jouer la Coupe du monde après les derniers rapports d’Amnesty International.

Aux portes du Final Four

Ceux de Luis Enrique dépendent des Suédois, mais ils ont de l’espoir. En tout cas, une victoire permettrait de fermer cette fenêtre internationale de trois matchs avec un bon goût en bouche. L’Espagne a en un mois seulement une compétition très prestigieuse où un titre officiel comme l’UEFA_Nations League est en jeu. La Roja jouera la demi-finale du Final Four contre l’Italie, dans la répétition de la demi-finale de l’Eurocup, la France et la Belgique se disputant l’autre place. Le tournoi se joue sur les terres transalpines avec Milan et Turin comme sites.

Luis Enrique aura alors tout son bloc. Dans cette fenêtre il n’y a plus de joueurs qui ont joué les Jeux Olympiques, à l’exception d’Unai Simón et Eric Garcia. L’Espagne a un autre air avec Pedri au centre du terrain ou Dani Olmo au sommet, mais cette fois ils ont dû se reposer.

Soler et Llorente

Le côté positif pour l’instant a été l’irruption de Carlos Soler, qui a marqué deux buts lors de ses deux premiers matchs en tant qu’international senior. Le Valencien semble avoir une place assurée à l’intérieur face au Kosovo, tandis que de l’autre côté, Marcos Llorente pourrait remplacer Koke, qui a été particulièrement malchanceux en Suède. En échange, Llorente émerveillé devant la Géorgie et il s’est avéré être dans un état physique spectaculaire. Tout indique que Luis Enrique profitera de son excellente dynamique.

Derrière eux Sergio Busquets se positionnera en pivot. Rodri ne l’éclipse toujours pas et le capitaine commandera l’équipe. Le deuxième footballeur avec le plus de gallons en pirogue, Jordi Alba, sera également sur le terrain, malgré quelques ennuis. Luis Enrique a confirmé qu’il était apte à jouer.

L’expérience sera indispensable dans un match qui peut être tendu. Dans la salle de presse, il a été noté que les Kosovars sont toujours blessés pour ne pas avoir la reconnaissance de l’Espagne. Les médias locaux ont exprimé leur mécontentement que le Kosovo n’ait pas été nommé ouvertement.

Les files d’attente

Kosovo : Murique; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj ; Halimici, Dresevic, Berisha ; Kastrati, Rashica et Muriqi

Espagne: Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Alba, Busquets, Llorente, Soler, Ferran Torres, Morata et Sarabia

Arbitre: Bobby Madden (SCO).

Stade: Fadil vokrri

