L’Espagne, dans le dernier carré de l’Euro après avoir endossé un 0-7 à la Suède

23/10/2021 à 19:53 CEST

.

En 48 secondes, avec le 0-1 de Irène Cordoue, Espagne a déjà franchi le cap final du Final Four du futsal féminin européen, qui se jouera du 24 au 27 mars 2022, avec une victoire incontestable de bout en bout contre Suède, pour lequel il s’est incliné 0-7, toujours devant le tableau des scores, sans un seul choc pour figurer parmi les quatre meilleurs du continent.

Son classement est impressionnant, ainsi que ses nombreuses victoires dans cette manche, s’imposant contre Slovaquie, Italie et Suède dominer le groupe avec la solvabilité de neuf sur neuf en points, 21 buts en faveur et seulement deux contre, inaccessible et imparable pour leurs adversaires, bien que maintenant la demande et la complexité soient multipliées : dans le Final Four attendent la Russie, le Portugal et l’Ukraine ou la Finlande.

Ce samedi c’était suffisant jusqu’au match nul, mais il n’a même pas fallu 48 secondes pour marquer 0-1, Irène Cordoue. En cinq minutes, il gagnait déjà 0-2, grâce à Bière de la paix; à 15 par 0-3, avec un but de Petit; et à 16, par 0-4, avec l’objectif de Isa Garcia. Déjà en deuxième période, Irène Cordoue a marqué le 0-5, Amélie le 0-6 et Dany le 0-7.

Fiche technique

– Suède: Olsson, Lundström, Stegius, Aguilar, Larsson -cinq départs-; Jensen, Lindqvist, Jansson, Elia, Glans, Lundqvist.

7 – Espagne: Silvia, Melli, Isa García, Peque, Irene Córdoba -cinq initiales-; Laura Córdoba, Ale de Paz, Luci, Amelia, Dany, Ana Luján, Marta.

Buts: 0-1, m. 1 : Irène Cordoue. 0-2, m. 5: Ale de Paz. 0-3, m. 15 : petit. 0-4, m. 16 : Isa Garcia. 0-5, m. 20 : Irène Cordoue. 0-6, m. 22 : Amélie. 0-7, m. 33 : Dany.

Arbitres: Nikola Rabrenovi & cacute; (Serbie) et Mantas Pomeckis (Lituanie). Ils ont réprimandé les Suédois Lindqvist et Glans.

Incidents: match correspondant à la troisième journée du groupe 4 du futsal pré-européen, disputé à la Halmstad Arena en Suède.