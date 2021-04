21/04/2021 à 11:37 CEST

Quique Briz

La séléction espagnole Vous connaissez déjà les rivaux que vous affronterez lors de la phase de groupes du Jeux olympiques. La chance a voulu Argentine, champion de la Conmebol pré-olympique en 2020, est présent dans le groupe des Espagne près de Egypte Oui Australie.

L’équipe de Luis De la Fuente est a priori le favori pour prendre la première place du groupe, après avoir remporté le Européen des moins de 21 ans en 2019 qui lui a permis d’accéder à Tokyo. Bien que deux ans se soient écoulés, beaucoup de joueurs qui ont été proclamés champions en Italie sont éligibles pour l’entraîneur, qui doit choisir ceux nés après 1997. Dans cette liste restreinte figurent des footballeurs tels que Jesús Vallejo, Borja Mayoral, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Carlos Soler, Unai Núñez, Aaron Martín, Jorge Meré, Rafa Mir, Igor Zubeldia et les porteurs Unai Simon Oui Dani Martin.

Alors que, Sivera, Aguirregabiria, Junior Firpo, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Ceballos, Pedraza, Marc Roca Oui Fornals, qui a également soulevé le Championnat d’Europe en Italie, dépasse déjà la limite d’âge et ne peut pas être à Tokyo, sauf s’ils entrent dans l’une des trois places que chaque équipe peut utiliser avec des joueurs de plus de 23 ans.

La sélection la plus dangereuse du groupe est clairement Argentine, qui a pris la première place dans le Pré-olympique Match sud-américain joué en janvier et février 2020. Parmi les joueurs qui ont réalisé cet exploit sont Adolfo Gaich (Bénévent), Alexis MacAllister (Brighton), Nicolas Capaldo (Boca Juniors) ou Nehuén Pérez (Grenade). Cependant, la sélection menée par Image de balise Fernando Batista c’est beaucoup plus effrayant en regardant les noms sélectionnables: Lautaro Martinez (Inter de Milan), Palais Exequiel (Bayer Leverkusen), Juan Foyth (Villarreal), Leo Balerdi (Olympique de Marseille) ou Lisandro Martinez (Ajax) pourrait entrer par limite d’âge.

Gardez à l’esprit que les Argentins ont toujours été particulièrement bons à ce tournoi olympique, remportant l’or aux éditions 1960, 1964, 1980, 2004 et 2008 et étant l’une des équipes les plus titrées. Son talent doit s’ajouter à la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans, ce que toutes les équipes possèdent.

Pendant ce temps, les sélections de Australie Oui Egypte Ils semblent peut-être plus abordables, bien qu’ils aient également du talent dans leurs rangs. Par leur nom, les Egyptiens seraient un cran au-dessus des Australiens, car certains des joueurs éligibles peuvent faire la différence. C’est le cas du joueur Galatasaray Mostafa Mohamed, arrivé en Turquie en janvier et qui a déjà conquis ses fans avec cinq buts lors de leurs cinq premiers matchs en Europe. Les autres joueurs éligibles sont ailier Ramadan Sobhi, maintenant dans la ligue locale mais avec de l’expérience à Stoke City ou Huddersfield Town, u Omar marmoush, qui cette saison a signé sept buts avec l’Allemand Sankt Pauli.

Australie, peut-être la Cendrillon du groupe, était à la troisième place Championnat d’Asie U23, perdant face au champion de Corée du Sud, mais dans une position suffisante pour se qualifier pour Tokyo 2020. Parmi les joueurs qui peuvent invoquer les “Socceroos”, la majorité concourent dans la ligue locale, tandis que Jacob italien (Borussia Mönchengladbach), Alex Gersbach Oui Zachary Duncan (Aarhus), Anthony Kalik (Gorica) ou Riley McGee (Birmingham City) est l’un des rares à le faire en Europe. A priori, c’est une sélection avec laquelle l’Espagne ne doit pas connaître de difficultés excessives.

Le tirage au sort étant effectué, toutes les prévisions indiquent que l’Espagne et l’Argentine sont les favorites pour se rendre en quarts de finale, dans un groupe qui devrait se dérouler du 22 au 28 juillet dans la ville japonaise de Sapporo.