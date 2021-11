L’Espagne, dans l’élite du football mondial depuis l’Argentine 1978

14/11/2021 à 22:37 CET

La victoire de l’équipe espagnole de football contre la Suède à Séville ce dimanche par 1-0 – le nul les a déjà servis – leur a donné le passeport pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022. L’Espagne, avec le classement, a enchaîné douze finales phases consécutives depuis l’Argentine 1978.

La dernière fois que La Roja n’a pas atteint l’objectif de disputer la phase finale du tournoi le plus important au niveau national, c’était en 1974, lors de la Coupe du monde en République fédérale d’Allemagne. Depuis, il a toujours fait partie de l’élite et, en 2010, il a été proclamé champion du monde en Afrique du Sud 2010.

En Argentine 1978, l’équipe de Ladislao Kubala n’a pas réussi la phase de groupes (Autriche, Brésil et Suède) et, en Espagne 1982, avec José Emilio Santamaría sur le banc, elle était en retrait dans le groupe de la deuxième phase (Allemagne et Angleterre).

Au Mexique 1986, sous la direction technique de Miguel Muñoz, l’Espagne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, étant éliminée contre la Belgique aux tirs au but. Eloy Olaya a raté la seule pénalité maximale du lot (4-5), dans laquelle Señor, Chendo, Butragueño et Víctor n’ont pas échoué.

Lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, Avec Luis Suárez sur le banc, l’Espagne restait en huitièmes de finale, où elle pliait le genou à la Yougoslavie (1-2) à Vérone en prolongation après avoir encaissé un but de Dragan Stojkovic.

Le coude de Tassotti à Luis Enrique

Dans le tournoi suivant, États-Unis 1994, avec Javier Clemente à la barre, l’Espagne a fait un nouveau pas en avant. Il atteint les quarts de finale, étant éliminé par l’Italie (1-2) à Boston. C’est le match dans lequel Tassotti a donné un coup de coude à l’entraîneur actuel, Luis Enrique Martínez, qui l’a fait saigner du nez.

En France 1998 L’équipe hispanique n’a pas été à la hauteur et l’équipe de Clemente s’est inclinée après avoir perdu contre le Nigeria (2-3) et fait match nul contre le Paraguay (0-0). La victoire contre la Bulgarie (6-1) n’a servi à rien.

En Corée du Sud et au Japon 2002, avec José Antonio Camacho à la tête de La Roja, l’Espagne a été coupée en quarts de finale par l’un des hôtes, la Corée du Sud, aux tirs au but (5-3). Le temps réglementaire s’était terminé 0-0 et l’Espagne a vu l’arbitre égyptien Gamal Al-Ghandour interdire jusqu’à trois buts qui semblaient légaux.

Dernières minutes fatidiques contre la France

En Allemagne 2006 Les élèves de Luis Aragonés ont atteint les huitièmes de finale, mordant la poussière contre la France (1-3) dans la dernière ligne droite du choc avec des buts de Patrick Vieira (83′) et Zinédine Zidane (90+2).

Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud 2010, L’Espagne a atteint sa plus grande gloire en s’autoproclamant championne du monde le 11 juillet au stade Soccer City de Johannesburg. Il a battu les Pays-Bas en finale (1-0) grâce à un but du Barça Andrés Iniesta en prolongation, un but historique que le gardien de Fuentealbilla a dédié à son ami Dani Jarque, décédé il y a un an (8 août 2009) à Florence. victime d’asystolie.

Le champion, sous la baguette de Vicente del Bosque, a fait un pas fugace pour le Brésil 2014 et a perdu la phase de groupes après avoir été balayé par les Pays-Bas (1-5) à Salvador de Bahía et le Chili (0-2) à Maracaná. Le triomphe contre l’Australie (3-0) à Curitiba a constitué le passage hispanique au Brésil.

Et lors de la dernière Coupe du monde, Russie 2018, L’Espagne de Fernando Hierro -qui a repris le banc après la situation grotesque vécue avec Julen Lopetegui- n’a pas dépassé les huitièmes de finale. Ils sont tombés face aux hôtes aux tirs au but (3-4). Koke et Iago Aspas ont raté deux des cinq lancers des Rouges.