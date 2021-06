L’Espagne de Luis Enrique, à un but des Coupes d’Europe 2008 et 2012

30/06/2021 à 7h42 CEST

Daniel Guillen

L’équipe espagnole a marqué dix buts lors des deux derniers matches, ce qui n’avait pas été atteint depuis la Coupe du monde 1958, et n’est qu’à un but d’égaler les records des éditions 2008 et 2012, lorsqu’elle était championne d’Europe.. Après avoir marqué un dans les deux premières mises, les Espagnols se sont déchaînés en inscrivant cinq contre la Slovaquie et cinq autres contre la Croatie, vice-champion du monde.

L’Espagne a fait ses débuts avec un nul contre la Suède, ce qui a soulevé des doutes sur la capacité de notation du bloc. Les critiques ont plané sur l’avant-centre partant, Álvaro Morata, qui a eu plusieurs occasions nettes et n’a réussi à en cristalliser aucune. Déjà contre la Pologne, où elle n’est pas allée au-delà du match nul, mais a vu la porte à une occasion, la sélection a encore montré quelques lacunes pour être efficace face à la porte.

Jusqu’au dernier match de la phase de groupes. L’Espagne s’est illustrée avec une victoire contre la Slovaquie (5-0) avec des buts d’Aymeric Laporte, Pablo Sarabia et Ferran Torres et ils ont atteint les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe avec de belles sensations dans le jeu.

Un autre coup de vent contre la Croatie compliquée

L’Espagnol a certifié cette bonne dynamique face à la Croatie de Luka Modric, qui est également entré dans la phase finale en tant que deuxième du groupe, derrière l’Angleterre. Malgré un début de match en montée avec un but contre son camp d’Unai Simón, ceux de Luis Enrique ont montré une grande personnalité du début à la fin et ont bouleversé le jeu électronique avec des buts de Pablo Sarabia, César Azpilicueta et Ferran Torres.

11 – L’Espagne a déjà marqué 11 buts lors de l’Euro 2021 et ce n’est que lors des éditions 2008 et 2012 (quand ils étaient champions) qu’ils en ont marqué plus (12). Données. #EURO2020 pic.twitter.com/RQlvMJrJsi – OptaJose (@OptaJose) 29 juin 2021

La gestion des dernières minutes n’était pas adéquate et les Balkans ont forcé la prolongation en seulement cinq minutes. Mais encore une fois, la sélection est revenue pour montrer un grand coup de poing avec les objectifs de Álvaro Morata, avec une excellente volée avec sa jambe gauche, et Mikel Oyarzabal en seulement trois minutes.

12 buts, le grand but

Contre la Suisse, l’équipe espagnole a devant elle la grande opportunité d’accéder aux demi-finales du tournoi, où ils affronteraient le vainqueur de l’Italie – Belgique, et égaleraient le record de buts des éditions 2008 et 2012, lorsqu’il a remporté le titre. Avec 11 buts actuellement, L’Espagne devrait marquer au moins un contre l’équipe suisse pour égaliser le record, le meilleur en Espagne dans l’histoire des Coupes d’Europe.