L’Espagne débarque à Londres avec des chansons de Morata et Luis Enrique

07/05/2021

Le à 21:14 CEST

Un peu plus tard que prévu, l’équipe espagnole a débarqué à Londres. Vers 18h40 heure locale la délégation a mis le pied dans la capitale britannique. Tous les membres de l’expédition avec passeports en main et prêts à se rendre à l’hôtel qui sera à partir de maintenant (et espérons-le jusqu’à dimanche) etil siège de la ‘Roja’, le Marriot Regent’s Park. L’entraîneur et Pedri se sont rendus à Wembley pour la conférence de presse officielle de l’avant-première.

A votre arrivée au logement, un accueil chaleureux vous attend en Espagne. Une cinquantaine de fans ont acclamé les joueurs et un Luis Enrique qui, comme d’habitude dans ce championnat d’Europe, a été l’un des plus recherchés.. Également un Álvaro Morata qui, pour le meilleur ou pour le pire, est un autre des protagonistes de ces semaines.

L’équipe se concentrera pour jouer ce mardi la première des demi-finales du tournoi contre l’Italie. L’azzurra est dans un grand moment de forme et fait partie des sensations du tournoi.