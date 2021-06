L’Espagne déçoit en seconde période, match nul contre la Pologne lors du deuxième match de l’Euro 2020

Le démarrage lent de l’Espagne à l’Euro 2020 s’est poursuivi samedi alors que les hommes de Luis Enrique ont fait match nul pour leur deuxième match consécutif après avoir été tenus en échec 1-1 contre la Pologne devant le public local à Séville. Jordi Alba et Pedri ont joué les 90 minutes du match.

Ce fut un bon début pour La Roja qui a dominé la possession pour commencer le match et a poussé haut sur le terrain, la Pologne ayant du mal à sortir de sa moitié de terrain et laissant Robert Lewandowski isolé à l’avant. Gerard Moreno était le nouveau nom du onze espagnol et il a eu une contribution majeure dans le premier but, décochant un tir bas/une passe décisive que Morata a envoyé au fond des filets.

La Pologne s’améliorait après avoir concédé et commençait à créer des occasions sur le compteur, et Lewandowski avait une grande occasion d’égaliser juste avant la mi-temps mais a été arrêté par Unai Simón.

Mais les visiteurs n’ont pas baissé les bras et ont marqué tout de suite en seconde période, Lewandowski dominant Laporte dans les airs et revenant à la maison sur un superbe centre de Jozwiak.

L’Espagne a eu une chance de réagir tout de suite lorsque Moder a commis une faute sur Gerard Moreno à l’intérieur de la surface, mais l’attaquant de Villarreal a tiré son penalty contre le poteau – et Morata a raté une gardienne au rebond.

Le but de la Pologne suivi du penalty raté a affecté la confiance de l’Espagne, et ils n’ont pu réaliser aucune attaque significative dans la dernière demi-heure malgré les remplacements de Luis Enrique. Le coup de sifflet final est venu et l’Espagne n’a pas encore gagné l’Euro 2020.

Le résultat n’est pas un désastre car La Roja peut encore remporter le groupe lors du dernier match et se qualifiera avec une victoire sur la Slovaquie, mais elle ne semble pas encore proche des prétendants au trophée pour le moment.