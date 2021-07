L’Espagne déjà carburée avant le début des JO

17/07/2021 à 14h33 CEST

L’équipe olympique espagnole n’est pas allée au-delà du match nul 1-1 contre le Japon lors du premier et unique match amical qui se jouera avant le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe nationale fera ses débuts ce jeudi (9h30) contre l’Egypte lors de la première journée de la phase de groupes.

JAP

ESP

Japon

Tani (Osako, 46′) ; Hatate, Yoshida (Seko, 46′), Tomiyasu (Machida, 46′), Sakai (Hashioka, 46′), Itakura, Soma (Nakayama, 80′), Endo (Tanaka, 46′), Kubo (Veda, 66′ ), Hayashi (Malda, 46′) et Doan (Miyoshi, 46′).

Espagne

Unai Simón (Álvaro Fdez, 80 ‘); scar Gil, scar Mingueza (Eric Garcia, 55′), Pau Torres, Miranda (Cucurella, 80′) ; Zubimendi (Moncayola, 46′), Mikel Merino (Soler, 55′), Ceballos (Pedri, 67′) ; Dani Olmo (Bryan Gil, 46′), Rafa Mir (Oyarzabal, 46′) et Asensio (Puado, 67’).

Buts

1-0, Doan (41′) ; 1-1, Carlos Soler (77′).

Arbitre

Yusuke Araki (JPN). TA : Seko (66′) | Oscar Gil (93′).

L’entraîneur Luis de la Fuente a opté pour un onze de départ avec les Blaugrana Pedri et Eric Garcia sur le banc, bien que les deux aient eu des minutes en seconde période.. D’autre part, carscar Mingueza était le titulaire au dernier rang, avec le défenseur de Villarreal Pau Torres.

La domination de l’Espagne au cours de la première mi-temps ne s’est pas traduite par un danger excessif pour l’équipe japonaise. Rafa Mir et Ceballos ont prévenu Tani au quart d’heure, tandis que le tir d’Asensio est passé à côté après une belle triangulation.

L’équipe japonaise, installée dans la contre-attaque et en endommageant les gangs, a trouvé du pétrole avec un excursion à travers le groupe Take Kubo, laissant derrière lui Zubimendi, qui a aidé Doan pour que, d’un tir imparable du pied gauche, il perce le but d’Unai Simón pour l’équipe et le tableau de bord s’est ouvert cinq minutes avant la pause.

Encore une marche

Les Espagnols ont appuyé sur l’accélérateur à la reprise et la domination était encore plus écrasante qu’en première mi-temps. Le but, cependant, a continué à résister et Oyarzabal a envoyé le ballon au côté du filet.

L’entrée de Pedri à un peu plus de 20 minutes de la fin a bousculé le jeu et apporté plus de fluidité dans l’attaque. La preuve en est l’aide qui a aidé Miranda à envoyer le cuir dans la région et Puado l’a terminé. Le ballon a rebondi sur Carlos Soler et, après avoir touché la base du poteau et avec beaucoup de suspense, a fini par franchir la ligne pour placer la finale 1-1.

Le jeu de l’équipe espagnole était exquis dans certaines sections, la qualité ne manque pas dans l’équipe, mais ceux de Luis de la Fuente devront affûter leur objectif s’ils veulent prospérer aux Jeux Olympiques et surmonter la phase de groupes, où ils sont jumelés avec l’Égypte, le Honduras et l’Argentine.