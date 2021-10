L’Espagne demande le passage à Torre Pellice

10/10/2021 à 18:56 CEST

L’Espagne a terminé par une note sa participation au tour 2 des pré-olympiques féminins qui se déroule cette semaine à Torre Pellice (Italie). L’équipe féminine senior, qui a affronté la compétition après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, a été la révélation du groupe G, donnant un grand niveau et remportant deux victoires qui les ont placés en deuxième position.

L’aventure olympique a commencé avant Italie, l’hôte, devant qui, bien qu’il soit passé de moins en plus et ait fini par jouer en tête-à-tête, a abandonné 1-4 avec un but de Haizea Fernández de Romarategi.

Lors de la prochaine réunion, je m’attendais à Kazakhstan, qui, comme les transalpinas, appartient à la division IB, un niveau supérieur au groupe national (IIA). Le match a été serré et plein d’émotion au point d’atteindre les prolongations, où l’égalité n’a pu être défaite (2-2) après des buts de Vega Muñoz et Elena Álvarez. Aux tirs au but, Sofía Scilipoti a dépassé l’Espagne et Alba Gonzalo a assuré la victoire, restant invaincue lors des cinq tentatives de l’équipe kazakhe. Une victoire historique pour l’équipe féminine, qui a ainsi dépassé pour la première fois une équipe de ce niveau.

Le dernier jour, duel contre Chinese Taipei (Taiwan) pour certifier la deuxième position, dans laquelle les Espagnols ont continué avec leur inertie positive pour gagner 0-4 avec des buts des nouveaux arrivants Eva Aizpurua, Haizea Fernández de Romarategi et Sofía Scilipoti, ainsi que la cerise sur le gâteau de Paula Moreno.

Bien qu’elle ne puisse pas avancer sur la voie olympique, l’équipe dit au revoir à l’Italie avec de très bons sentiments et voyant comment elle commence à récolter les fruits du bon travail d’une équipe qui, avec seulement 21 ans en moyenne, continue de grandir sur la scène internationale.