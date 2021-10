L’Espagne demande une sanction à Koundé

10/10/2021 à 21h30 CEST

C’était à la 31e minute que les joueurs de l’équipe nationale espagnole ont levé les bras pour réclamer les mains de Jules Koundé, qui s’est rendu au croisement en bande avec son bras quelque peu détaché du corps. Le central français a voulu cacher ses mains, mais au dernier moment la droite a décollé et cela allait lui coûter un déplaisir.

Anthony Taylor a apprécié l’action et ne voulait rien savoir. Le VAR non plus, qui l’a vérifié mais n’a pas dit à l’arbitre d’aller le voir. Il ne semblait pas l’être, de toute façon. Ainsi, le jeu n’est pas passé au plus grand et le duel, la grande finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France, s’est poursuivi dans une totale normalité.

Il était difficile pour l’équipe de Luis Enrique d’entrer dans le match devant la pression française incessante, mais il a réussi à s’améliorer au fil des minutes et à se rapprocher du but d’Hugo Lloris. Sans chances, oui, mais l’Espagne a l’initiative du duel contre une équipe de France qui se débrouille déjà bien pour patienter et tenter d’aller contre elle. Là, Mbappé, c’est l’assurance-vie.