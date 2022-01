L’Espagne dépasse l’Iran dans sa préparation à l’Europe

01/06/2022 à 23:33 CET

L’équipe espagnole de handball a débordé l’Iran ce jeudi (36-22) dans le premier match du Tournoi international qui se tient à Cuenca, où le Japon ne sera pas mesuré, avant le différend européen en Hongrie et en Slovaquie du 13 au 30 janvier.

ESP

Espagne, 36

(18 + 18) : Sergi Hernández (1) ; Ignacio Peciña (1), Jorge Maqueda (1), Ángel Fernández (2), Ferrán Solé (4), Adrián Figueras (2), Joan Cañellas (2), Agustín Casado (4), Antonio García (2), Aleix Gómez (6), Aitor Ariño (1), Gideón Guardiola (2), Ian Tarrafeta (2), Sánchez-Migallón (1) et Kauldi Odriozola (4).

Iranien, 22

(9 + 13) : Siavoshi et Kazerooni (1), gardiens de but ; Heidarpour (1), Kazemi, Esteki (4), Gharehlou (4), Kabirianjoo (2), Kiani, Gholamiesbouei, Askari (5) et Asari (5).

Arbitres

Soria Fabian et Monjo Ortega. Ils excluent, pour l’Espagne, Odriozola, Casado, Cañellas et Peciña. Pour l’Iran, Heidarpour, Kabirianjoo et Gholamiesbouei.

Incidents

Premier match du XLVI Tournoi International d’Espagne, Memorial ‘Domingo Bárcenas’, joué au centre sportif El Sargal devant quelque 700 personnes, car seulement 50% de la capacité a pu être assisté par le covid. Après le match, l’arbitre David Monjo Ortega a reçu un hommage de la Fédération espagnole de handball pour son retrait de l’arbitrage.

L’équipe de Jordi Ribera, avec plusieurs nouveaux visages, Il est sorti avec enthousiasme et a trouvé dans les premières actions un bon Mohammad Siavoshi sous les bâtons, même si après le premier but de Solé à la deuxième minute, c’était 4-0, l’Espagne jouant vite et profitant des arrêts de Sergey.

Gideon et Migallón formaient une excellente défense centrale, ce qui rendait le but difficile pour l’Iran, bien qu’ils aient essayé avec le face-à-face d’Esteki, l’un des plus importants de son équipe, tandis que Tarrafeta et Guardiola en attaque ont commencé à se rencontrer mettre le 9-3 de la minute 14.

Voyant que les siens ne réagissaient pas, Montoya a décidé d’appeler un temps mort à la 17e minute avec 11-4 au tableau d’affichage. Ils ont cherché à raccourcir les différences de leurs joueurs mais le 5: 1 de l’Espagne avec Odriozola en avance a provoqué des vols et des buts simples de ceux de Ribera, qui est allé 18-9 à la mi-temps.

Après avoir traversé les vestiaires, l’Espagne a continué à jouer un grand match, donnant les premières minutes à un Márquez qui cherchait à gagner sa place et à faire plaisir aux personnes présentes, bien qu’il soit entré en collision dans plusieurs actions avec Ali Rahimi dans le but, qui s’est imposé en seconde période aux côtés de Sadegui et son grand lancement extérieur, bien que les Espagnols aient plus que contrôlé le crash.

Ils n’ont vu qu’un peu de détente avec le 24-17 de la 46e minute, lorsque Ribera a décidé de faire appel à son équipe pour chercher à creuser l’écart, ce qu’ils ont fait petit à petit après avoir ajusté la défense et mettant le maximum en 54′ avec les 32-19 d’Aleix en un contre.

Au final, 36-22 et grand début de l’Espagne dans son tournoi avec des fans de Cuenca livrés à ‘La Roja’ dans la nomination précédente à l’européenne.