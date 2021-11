L’Espagne des moins de 21 ans affronte la Russie pour pratiquement sceller sa présence dans la prochaine Europe des moins de 21 ans

15/11/2021 à 20:23 CET

.

L’équipe espagnole des moins de 21 ans visite la Russie ce mardi dans un match qui se jouera en dessous de zéro et dans lequel l’équipe de Luis de la Fuente, Si sa session plénière était prolongée, elle mettrait en piste la qualification pour le Championnat d’Europe dans la catégorie qui se tiendra en Géorgie et en Roumanie en 2023..

Les locaux sont deuxièmes du groupe C, à trois points de l’Espagne, donc avoir six points d’avance sur la différence de buts individuels avec quatre matches d’avance serait un coussin, a priori, plus que suffisant pour l’équipe espagnole, qui a remporté ses cinq chocs. .

Les deux équipes se sont déjà vues à Almendralejo le 3 septembre. Le match s’est terminé 4-1 en faveur de l’Espagne après le retour d’un premier but du grand danger en attaque par les Russes, l’attaquant Hamid Agalarov, qui vient de marquer lors de la victoire 3-0 contre la Slovaquie.

Aucun des deux footballeurs qui ont vu la porte n’est de cette rencontre, tous deux avec un doublé. L’excellent niveau de Yeremy Pino avec les moins de 21 ans et Villarreal lui a valu la « promotion » à l’absolu, que seule une blessure l’a empêché de répéter dans cette fenêtre ; tandis que Fer Niño, qui n’a pas commencé pour Majorque depuis la dernière pause de l’équipe nationale en octobre, a été exclu de la liste de Luis de la Fuente.

Pas plus que Bryan Gil, blessé, qui a complété le trident offensif des garanties complètes pour l’Espagne des moins de 21 ans. Des pertes importantes, mais un autre footballeur a émergé pour prendre les galons.

Sergio Gómez s’est rendu à Bruxelles, à Anderlecht, en été, à la recherche de minutes, et les a trouvés en train de se reconvertir en arrière gauche. Mais pour Luis de la Fuente c’est fixé à l’extrémité droite, une bande changée. Résultat : quatre buts et trois passes décisives en quatre matchs -dont trois en entrée- ; il est gentil, il aime ça et ça se voit sur le terrain.

Sa contribution sera déterminante pour un match que l’entraîneur espagnol a déjà prévenu comme étant « une finale & rdquor; en même temps qu’il a mis en garde contre les difficultés que le rival et la météo vont générer, puisque, bien que la neige ne soit pas attendue, la température prévue au moment du match est de -2 degrés Celsius.

En Russie, le milieu de terrain Ruslan Litvinov, qui débute dans tous les matches de qualification, sera suspendu pour cause de suspension et en Espagne Rodri Sánchez pourrait revenir sur la liste finale, entre des boules de coton pendant la pause après avoir subi un traumatisme lors du dernier match qu’il a joué avec le Betis. .

Compositions probables :

Russie: Borisko; Khlusevich, Silyanov, Kuzmitchev, Prokhin, Stepanov; Umyaron, Moukhine, Maradishvilli, Sevikyan et Agalarov.

Espagne: Agirrezabala; Víctor Gómez, français, Guillamón, Miranda ; Turrientes, Vencedor, Oihan Sancet ; Sergio Gómez, Abel Ruiz et Gaspar.

Arbitre: Jochem Kamphuis (Pays-Bas)

Stade: Arena Khimki (Russie)

Heure: 18.00 heures