L’Espagne des moins de 21 ans jouera contre la Lituanie après avoir vaincu le PCR

07/06/2021 à 21:52 CEST

Le positif au Covid que Sergio Busquets a donné a provoqué un changement important de plans à Las Rozas et, surtout, une chaîne de tests PCR pour tous ceux qui composent les expéditions de l’absolu et des U-21, qui seront finalement les celui qui se mesure à la Lituanie lors du deuxième match amical pour préparer l’Eurocup. Tous les membres de La Rojita ont été testés négatifs et seront sur la pelouse de Butarque ce mardi à 20h45.

Tous les joueurs, ainsi que les membres du staff technique, emmenés par Luis de la Fuente, ont passé les tests ce lundi et il n’y a aucun problème pour que ce match amical international se joue. La première idée de la Fédération espagnole était d’annuler le match, mais l’UEFA oblige à jouer deux matches amicaux avant le début du tournoi continentalLa solution était donc que les U21 affrontent les Lituaniens. Avant, oui, ils devaient passer un PCR.

En effet, une fois cette épreuve passée, ils s’entraîneront ce lundi soir à Las Rozas pour préparer ce match. Avant, en plus, l’entraîneur de La Rojita, Luis de la Fuente, propose une conférence de presse pour parler du match et de toute l’agitation provoquée par le positif de Sergio Busquets. Les membres de l’équipe senior ont également tous été testés négatifs.