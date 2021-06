L’Espagne devient nuageuse à La Cartuja

14/06/2021

Le à 23:53 CEST

Luis Enrique doit être reconnu pour une détermination farouche avec ses idées. Face au scepticisme général, il prêche un message optimiste et reste ferme dans ses convictions, même si ses décisions sont impopulaires. C’était clair dans les débuts de l’Espagne, dans un tirage inconfortable. D’abord avec un alignement qui invite au débat : Morata continue de démarrer et il n’y a personne pour déplacer Marcos Llorente du côté droit. Et puis avec une proposition ancrée au modèle qui a donné tant de succès à la sélection.

Celui d’avoir le ballon, de s’occuper de la possession. Un style qui demande de la patience à une époque où le mot intensité est sur toutes les lèvres. C’était la mise en scène des débuts de l’Espagne. Celui d’une chorale, et qui n’a pas de but, mais sait à quoi elle joue. La sélection a rythmé le jeu en première mi-temps, mais elle a manqué de force.

Morata était une nuisance pour la Suède, mais aussi pour l’Espagne. Sa contribution en attaque était louable, mais il désespérait aussi les fans avec son manque de précision dans le tir. La performance de Morata a toujours été étroitement liée à l’âme. Et maintenant que vous vous sentez sous le feu des projecteurs, vous devez saisir les chances de grandir. Cela ne s’est pas produit contre la Suède, où il a été remplacé et est reparti avec le visage de quelques amis.

Pedri a également joué, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe nationale à faire ses débuts dans un championnat d’Europe.. L’Espagne a donné 419 passes en première mi-temps (ce qui n’était pas arrivé depuis l’Eurocopa, 98), mais le canari n’a pas fini d’être à l’aise. La sélection avait le ballon et les occasions, mais il n’y avait aucun moyen de libérer le score.

Que l’Espagne puisse avoir des problèmes pour marquer des buts est quelque chose qui pourrait être ressenti en regardant la composition. Ni Olmo (7 buts à Leipzig) ni Morata (20 avec la Juve) ni Ferran Torres (13 à City) ne figurent parmi les meilleurs buteurs d’Europe. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à un impact de score dans un milieu de terrain avec Rodri, Pedri et Koke. Ainsi, Luis Enrique s’est tourné vers Gerard Moreno (30 buts cette saison avec Villarreal) pour donner plus de punch à l’équipe.

Le sélectionneur grondait dans le groupe et Jordi Alba dans l’herbe. L’équipe du Barça était l’un des joueurs les plus actifs. Ses incursions dans l’aile gauche étaient de l’oxygène pour l’équipe et ses centres une menace inconfortable pour la Suède. L’embarras à La Cartuja et la perte de temps constante des Suédois ont encore compliqué les tentatives de La Roja.

Mais l’Espagne a été condamnée à défaut d’occasions impensables. Gerard Moreno et Sarabia étaient autour du but, mais il n’y avait aucun moyen. L’anxiété a assombri le viseur des attaquants espagnols et Luis Enrique a fini par exploser. Désespéré pour ce qui devait être une victoire confortable pour l’Espagne mais s’est terminé par un tirage au sort inquiétant. Un résultat inconfortable qui animera le débat comme il arrive toujours lorsqu’un mauvais résultat arrive.

Le bruit est présent dans l’environnement de la sélection depuis des jours. Encore plus après l’irruption inconfortable du covid. Aussi le scepticisme autour de Luis Enrique. L’entraîneur a regretté les occasions manquées dans une compétition qui sanctionne le manque de vigueur.

L’Espagne avait 85 % de possession (917 passes pour la Suède 161) et a joué dans 17 tirs. Cela n’a pas suffi lors du premier match nul et vierge de ce Championnat d’Europe. Les supporters se sont retrouvés sans clous et La Roja jouera ce samedi contre une Pologne tombée face à la Slovaquie (1-2).