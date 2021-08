L’Espagne devra se contenter de se battre pour le bronze

in

08/06/2021 à 14:51 CEST

Un but à 26 secondes de la fin du Serbe Filip Filipovic a condamné l’équipe espagnole de water-polo à se battre pour la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, après avoir perdu 10-9 contre la Serbie vendredi lors d’un affrontement en demi-finale qui a dominé pratiquement à tout moment le Équipe hispanique.

Mais ni les arrêts Dani López Pinedo, encore une fois sensationnel, ni le grand jeu affiché par les hommes de David Martín tout au long de la rencontre, n’a empêché l’équipe serbe, l’actuel champion olympique, de renverser les deux buts d’avance (5-7) avec lesquels l’Espagne a entamé la rencontre dans les dernières minutes du dernier partiel.

Et qu’il était difficile pour l’équipe espagnole de débuter, incapable comme demandé lors du précédent Felipe Perrone d’offrir le rythme le plus élevé possible au match.

“Nous devons rendre le jeu aussi dynamique que possible”, a insisté à maintes reprises le joueur espagnol Felipe Perrone dans l’avant-première, conscient que l’histoire plus tranquille du jeu serait la plus bénéfique pour l’équipe des Balkans.

Pourtant, l’Espagne, au moins au premier quart-temps, n’a jamais réussi à donner au jeu le vertige nécessaire faire souffrir les joueurs serbes costauds et est tombé dans un jeu statique très lent qui a considérablement compliqué les choses à la fois en attaque et en défense pour l’équipe espagnole.

Si en attaque, ceux de David Martín se sont heurtés à un exceptionnel Branislav Mitrovic, qui a arrêté chacun des lancers que l’équipe espagnole a tenté, en défense au moment où Dani López Pinedo n’a pas pu répondre à son homologue serbe des Balkans. décollage sur le tableau de bord.

Deux buts dans les derniers instants de Filip Filipovic et Andrija Prlainovic, qui a placé la Serbie avec un avantage inquiétant de deux buts (2-0) à la fin du premier quart-temps, un score qui a semblé faire réagir l’équipe espagnole, qui a entamé la deuxième période prête à passer une vitesse de plus dans le match.

Le changement de rythme ne pouvait pas mieux s’asseoir pour l’équipe espagnole, qui a commencé à faire circuler le ballon avec de plus en plus de vitesse, ce qui leur a permis de forcer plus d’exclusions que dans le premier set, mais de gagner ce mètre d’avantage pour pouvoir tirer. . . .

Sans la présence des défenseurs serbes, qui avaient déjà plus de mal à combler les lacunes créées par l’équipe espagnole, les joueurs de David Martín ont une nouvelle fois montré le jeu offensif efficace dont ils ont fait preuve tout au long du tournoi olympique.

Ainsi, dans un coup vu et invisible, l’équipe espagnole, menée en attaque par Albeto Munarriz, a non seulement réussi à effacer son désavantage, mais a également pris l’avantage au tableau d’affichage (2-4) après un 0-4 en première manche. six minutes du match.deuxième chambre.

Mais si quelqu’un pensait que les Serbes, les champions olympiques actuels, allaient se rendre si tôt, c’est qu’ils ne connaissent pas l’équipe compétitive de Dejan Savic, qui a réussi à réduire les revenus espagnols à un seul but (4-5) quand la pause est arrivée. .

Une pause qui a semblé desserrer les joueurs espagnols, qui ont une nouvelle fois été traînés dans le troisième set qui convient le mieux à l’équipe des Balkans.

Aucune chance de nager L’équipe espagnole a de nouveau semblé à la merci de la Serbie, mais loin de là, car si les Balkans peuvent se vanter de buts et de canonnières, ceux de David Martín aussi.

Avec le but blindé par un magnifique Dani López Pinedo, l’équipe espagnole a non seulement empêché les tentatives d’égalisation de l’équipe serbe, mais a également réussi à donner un autre étirement au tableau d’affichage (4-7) avec deux superbes coups d’lvaro Granados et Blai Mallarch.

Mais comme toujours la joie espagnole a été assombrie par le déjà classique à la fois de la Serbie dans les derniers instants de chaque période et qui a permis aux Balkans d’entrer vivants (5-7) dans le dernier et dernier quart-temps.

Huit dernières minutes au cours desquelles l’Espagne, malgré un but de Blai Mallarach, a vu la Serbie effacer définitivement son désavantage pour mettre les tableaux au tableau (8-8) avec un but de Stefan Mitrovic deux minutes avant la conclusion.

Un coup dur auquel les Espagnols ont semblé répondre par un but rapide (8-9) de Roger Tahull, mais le match était déjà sur le territoire serbe, ces dernières minutes tendues où évoluent aussi les Balkans.

Comme ils l’ont encore montré ce vendredi, oui, non sans un peu de chance, puisqu’après avoir à nouveau égalisé (9-9), la barre transversale a sauvé la Serbie, trois ont repoussé le tir d’Álvaro Granados à 50 secondes de la fin, une chance que l’Espagne n’avait pas vu comment Filipovic dans le jeu suivant établi en finale 10-9.

L’équipe espagnole jouera le bronze dimanche contre la Hongrie, qui a perdu dans l’autre demi-finale contre la Grèce 9-6.

Fiche technique:10 – Serbie : Branislav Mitrovic ; Dedovic (-), Randelovic (-), Pijetlovic (-), Rasovic (2), Filipovic (2) et Prlainovic (1) -équipe de départ- Mandic (3), Lazic (-), Aleksic (-), Jaksic ( 1) et Stefan Mitrovic (1)

9 – Espagne : López Pinedo; Munarriz (2), Granados (1), De Toro (-), Larumbre (-), Famera (-) et Perrone (1) -équipe de départ- Sanahuja (-), Fran Fernández (-), Tahull (2), Mallarach (2) et Bustes (1)

Partiel: 2-0, 2-5, 1-2 et 5-2

Arbitres: Adrian Alexandrescu (ROU) et Michiel Zwart (NED). Ils ont éliminé Randelovic, Pijetlovic et Prlainovic pour la Serbie ; et De Toro, Perrone et Bustos pour l’Espagne.

Incidents: Deuxième demi-finale du tournoi de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo qui s’est tenue au Centre aquatique de Tatsumi.