L’Espagne doit atteindre 3 500 exemplaires pour la sauver

12/12/2021 à 08:33 CET

Ce dimanche 12, est célébrée la Journée mondiale du lynx, l’une des espèces les plus emblématiques d’Espagne. L’organisation environnementale WWF a indiqué, pour cette raison, que pour atteindre l’état de conservation « favorable & rdquor ; du lynx ibérique il faut tripler la population actuelle, qui s’élève à plus de 1 100 spécimens dans toute la péninsule, selon le dernier recensement.

Le WWF a rappelé, à travers un communiqué, que la population a été multipliée par douze, dépassant déjà le millier d’exemplaires en 20 ans, passant de seulement 94 en 2002 à plus de 1 100 en 2020.

Comment sauver l’espèce est un défi que le WWF s’est proposé de relever, avec le soutien de la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, avec le projet « 20Lince40 ».

Le WWF a rappelé que, malgré l’augmentation du nombre de lynx, il est nécessaire de continuer à travailler pour atteindre une population totalement viable et hors de danger, et y parvenir Il est « essentiel d’atteindre au moins 3 000 à 3 500 individus, dont 750 devraient être des femelles reproductrices & rdquor ;.

Si ces chiffres étaient atteints en 2040, l’objectif principal du projet que l’association développe avec le soutien de la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique aurait été atteint.

Afin d’atteindre ce nombre, l’organisation considère qu’il est nécessaire d’optimiser les actions de conservation du lynx et c’est exactement ce que vise ’20Lince40′.

Le suivi de l’espèce est réalisé par photo-piégeage, identifiant manuellement chaque individu grâce à leur patron de pelage unique, ce qui implique un travail très minutieux. Pour cette raison, des travaux sont en cours sur l’application de l’intelligence artificielle pour effectuer cette identification.

D’autre part, elle cherche à optimiser et baisser le coût des actions de promotion des populations de lapins, principale proie du lynx, sans laquelle il est incapable de se reproduire.

Parallèlement, le WWF profite de cette journée mondiale pour alerter sur les principales menaces qui pèsent encore sur le lynx ibérique.

La principale cause de mortalité, à ce jour, continue d’être les outrages, avec plus de 40 morts l’an dernier, et le braconnage.

Le lynx ibérique est l’un des mammifères les plus caractéristiques de notre pays et, cependant, il était sur le point de disparaître au début du siècle, à cause du braconnage, des abus et de la dégradation de son environnement naturel.

Les politiques de conservation de ce petit ‘gros chat’ d’environ 40 centimètres de haut ont permis que, deux décennies plus tard, il ait leur nombre a considérablement augmenté en Andalousie, en Estrémadure et en Castille-La Manche, ainsi que dans le sud du Portugal.

Le nombre de lynx ibériques dépasse déjà les 1 000, ce qui signifie qu’ils ont été multipliés par 10 au cours des 25 dernières années. Ayant réalisé ce rétablissement très efficace, le cas du lynx ibérique est devenu un véritable exemple de conservation mondiale.

« Peu d’espèces sont capables d’échapper à une situation aussi critique comme cela a été le lynx ibérique & rdquor;, souligne l’organisation à but non lucratif, WWF, qui affirme que cela n’a été possible que grâce à « un travail continu & rdquor; et la « collaboration & rdquor; de plus de 20 administrations et organisations, en plus de nombreuses personnes.

Son travail a consisté, depuis la fin des années 90, à agir in extremis directement sur les terres où se trouvaient les derniers bastions de population de cette espèce : Sierra Morena, Montes de Toledo et Doñana. Grâce aux accords de garde avec les domaines de chasse, la dérive de cet animal a été radicalement modifiée.

Mais ce n’est pas suffisant. Malgré tout, le lynx ibérique reste en danger d’extinction –Avant, il faisait partie des espèces en danger critique d’extinction– et les femelles reproductrices sont, sans aucun doute, le salut de cet animal.

Comme ils l’expliquent depuis l’association, « les effectifs totaux sont importants & rdquor ;, mais le nombre de femelles pouvant se reproduire constituera » le chiffre qui marquera la viabilité de l’espèce & rdquor ;.

Photo principale : Pinterest

