L’Espagne écrase le Portugal, champion en titre 6-0

20/12/2021 à 01:20 CET

L’équipe espagnole de futsal s’est régalée de buts (6-0) face au champion du monde, le Portugal, lors du deuxième match amical organisé au Rincón de la Victoria avec des buts de Raúl Campos, Catela, Cecilio, Chino, Esteban et Antonio Pérez.

Une volée de Fabio Cecilio, qui est passée près du poteau, a été le premier grand avertissement du Portugal, mais encore une fois L’Espagne a commencé à frapper. Raúl Campos a marqué son 79e but avec l’équipe nationale après une belle passe décisive de Lin (1-0, min.10) dans un jeu répété. Dès le jeu suivant, Dídac s’est envolé pour obtenir une main de grand mérite de Paulo Freitas.

L’équipe portugaise a répondu avec beaucoup de football, lui a donné plus d’intensité et de la pression qu’il a tenté de tirer, même s’il a oublié ce que l’Espagne est capable de générer en deux ou trois coups sûrs en contre-attaque, avec un Sergi Lozano omniprésent.

Le jeu étant devenu un échange de jeux directs, Le Portugais Fabio Cecilio a envoyé un fouet à la barre transversale, un autre avertissement l’un des champions du monde, qui n’a trouvé aucun écart face à une défense espagnole très équilibrée.

A la fin de la pause, le Portugal est entré en transe et d’abord il a commis une erreur dont l’Espagne a profité : un transfert vers le gardien s’est soldé par un coup franc indirect de Catela d’un tir du pied gauche (2-0, min. 25) et, quelques secondes plus tard, Cecilio l’a rattrapée à l’intérieur de la surface et a marqué après un rebond 3-0.

Avec cette rafale de buts, L’Espagne a repris possession du ballon, elle a été électrique dans ses attaques et parfois, il assiégeait un Portugal impuissant, surtout lorsque ses tirs heurtaient Chemi dans le but.

Avant l’équateur de la seconde moitié est venu Chino 4-0, qui a marché dessus et l’a intégré dans l’équipe, laissant le Portugal très épuisé, dont l’entraîneur a demandé un temps mort pour tenter de soulever son équipe.

Esteban a fait beaucoup de mal et de travail et a marqué le cinquième but (min. 31) après avoir profité d’une défaite portugaise dans son propre terrain. Ceux en rouge et vert ont été perdus sur le sol, Les hommes de Fede Vidal ont maintenu le rythme avec de bonnes rotations et c’est le 6-0 (min. 35) d’Antonio Pérez, son premier but international.

– Fiche technique:

6 – Espagne : Chemi, Carlos Ortiz (C), Sergio Lozano, Chino et Raúl Gómez-cinq de départ- Chemi, Boyis, Antonio Pérez, Lozano, Adolfo, Cecilio, Catela, Chino, Raúl Campos, Raúl Gómez.

0 – Portugal : Andre, Cardinal, Joao Martos, Andre Coelho et Erick -cinq titulaires- Sousa, Bruno Coelho, Alfonso, Nilson, Edu, Zicky, Freitas, Brito, Castro, Pauleta, Fabio Cecilio.

Buts : 1-0, min. 10 : Raul Campos. 2-0, min 24 : Catela. 3-0, min. 25 : Cécilio. 4-0, min 28 : chinois. 5-0, min. 31 : Esteban. 6-0, min. 35 : Antonio Pérez.

Arbitre : Javier Moreno et Juan José Cordero Gallardo (Espagne)

Incidents : match amical de préparation à l’Euro 2022, disputé au Pavillon Rubén Ruzafa à Rincón de la Victoria (Málaga).