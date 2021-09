L’Espagne émet pour la première fois des obligations vertes et atteint 60 000 millions de demandes

07/09/2021 à 17h06 CEST

Le Trésor public espagnol a démarré ce mardi avec la première émission d’obligations vertes à 20 ans pour un volume d’environ 5 000 millions d’euros, pour lequel elle a reçu une demande de 60 000 millions d’euros, montre le grand intérêt des investisseurs.

La prime de cette obligation par rapport à l’équivalent est de 6 points de base et les banques souscripteurs de l’émission ont été Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan et Santander, selon les données recueillies par Bloomberg.

Le premier programme d’émission d’obligations vertes souveraines espagnoles servira à financer une « grande » variété de programmes environnementaux. Concrètement, l’Exécutif a recensé plus de 13 600 millions d’euros de dépenses vertes éligibles pour financer ces projets.

Les obligations vertes sont des titres de créance entièrement utilisés dans des projets verts ayant un impact positif sur l’environnement, parmi lesquels le construction d’installations renouvelables, efficacité énergétique, transport propre ou gestion appropriée des déchets, rapporte Europa Press.

Plus précisément, des investissements seront financés dans le réseau de transport ferroviaire électrique, des projets de R + D + i pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, des investissements pour améliorer la gestion de l’eau ou des dépenses pour la prévention des incendies et la défense des espèces autochtones, entre autres.

En juillet dernier, l’Exécutif a présenté le Green Bond Framework et a annoncé que il y a un « grand appétit » pour les titres émis par l’Espagne, garantissant que les investisseurs attendent avec impatience un actif vert souverain du pays.

La meilleure preuve de cet intérêt et de la confiance des marchés internationaux de la dette publique, selon la première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, est le fait que l’Espagne parvient à se financer à des taux d’intérêt historiquement bas. , allongeant les échéances moyennes de la dette.

Que sont les obligations vertes ?

Les obligations vertes (GBP) sont des instruments de crédit émis par des institutions publiques ou privées dans le cadre de l’engagement d’investir dans un projet vert ou durable. En d’autres termes, ce sont des instruments qui sont vendus à des investisseurs avec la promesse de rentabilité et dont l’argent récolté servira à financer des projets durables tels que la production d’énergie renouvelable, des bâtiments efficaces ou des moyens de transport alignés sur la préservation de l’environnement, explique Bankinter.

son objectif il est accompagner la transition des modèles économiques vers une plus grande durabilité environnementale.

Les obligations vertes fonctionnent comme n’importe quelle autre obligation, mais elles ont principalement quatre caractéristiques :

1.le l’utilisation des fonds est destinée aux projets verts qui incluent, entre autres investissements : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable des ressources naturelles et l’utilisation des terres (y compris l’agriculture durable, les transports propres, etc. et d’autres dépenses telles que la R&D).

2.le émetteur du bon doit effectuer un « Processus d’évaluation et de sélection des projets » Par lequel il informe en toute transparence les investisseurs des objectifs de durabilité environnementale, de la place de ses projets dans les catégories de projets verts et des critères avec lesquels il les a choisis. Le rapport est généralement complété par une évaluation externe.

3.La Gestion des Fonds signifie que l’émetteur doit les contrôler de manière appropriée. Il devrait divulguer aux investisseurs les types de placement temporaire attendus des soldes des fonds non encore alloués.

4. Les émetteurs doivent disposer et maintenir à jour des informations facilement disponibles sur l’utilisation des fonds, qui seront renouvelés chaque année jusqu’à l’affectation complète, et par la suite si nécessaire en cas d’événement pertinent.

Les agences de notation peuvent évaluer si l’investissement des fonds est durable. Leurs notations sont émises de la même manière que les notations de crédit, mais elles rendent compte des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L’émission mondiale d’obligations vertes et de prêts verts a atteint un nouveau record en 2019 avec un volume de 255 000 millions de dollars, selon l’analyse de la Climate Bonds Initiative. Cela représente une augmentation de 49 % par rapport aux 171 100 millions de l’année précédente. Parmi ceux-ci, 6,8 milliards sont des prêts. D’ici 2020, il s’attendait à un volume compris entre 350 000 et 400 000 millions.

