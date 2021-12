L’Espagne empruntera 25% de moins que prévu cette année

06/12/2021 à 16:19 CET

Silvia Martinez

Le gouvernement espagnol renoncera à la dernière émission d’obligations et d’obligations de l’Etat prévu pour le 16 décembre prochain, qui placera le émission nette de dette en 2021 dans 75 000 millions d’euros, 25 % de moins que prévu en début d’année. Comme l’a expliqué la première vice-présidente et ministre de l’Économie, Nadia Calviño, la prévision des besoins d’émissions nettes pour 2022 sera également d’environ 75 000 millions, ce qui, selon elle, permettra aux autorités espagnoles de renforcer la « position de procureur responsable et prudent que nous développons depuis le gouvernement espagnol & rdquor; et « ce bon ton et l’élan pour l’accélération de la reprise économique montré par les indicateurs, a indiqué dès l’arrivée à la Réunion de l’Eurogroupe qui a lieu ce lundi à Bruxelles.

A l’annulation des 20.000 millions déjà annoncée en juillet dernier par le Trésor, ce sont désormais 5.000 millions d’euros supplémentaires qui viennent augmenter le volume des financements nets dont l’Etat se passera. 25 000 millions mentionné. Avec cette décision, l’émission de dette brute en Espagne -avec un coût moyen pour la première fois en négatif- tombera cette année à 264,174 millions d’euros. Selon le ministère de l’Économie, cette réduction permettra de continuer à réduire le charge d’intérêt de État et des Administrations Publiques, à la fois en termes absolus de liquidités et par rapport au PIB et aux recettes publiques.

Un élément de plus dans un chemin de reprise en proie à des incertitudes, principalement dues à l’émergence de la variante Omicron. Pourtant, le diagnostic du gouvernement reste prudemment positif. « Dans le cas de l’Espagne, nous voyons que l’année 2021 va du moins au plus, qu’une accélération de la croissance économique a lieu dans la deuxième partie de l’année et que les perspectives sont positives dans les mois à venir et dans le ensemble de 2022 et 2023. Heureusement, l’Espagne a des niveaux élevés de vaccination et nous avons une perspective plus positive pour le moment dans ces nouvelles circonstances et en ce qui concerne l’impact possible de la pandémie & rdquor;, a évalué Calviño.

Bilan de croissance

Malgré tout, le vice-président admet que « nous sommes dans un moment d’incertitude notable & rdquor; il reconnaît donc qu’il n’est pas surprenant « qu’il y ait des révisions constantes à la hausse et à la baisse & rdquor; des prévisions économiques des différentes organisations même si pour l’instant il n’est pas prévu de réviser à la baisse les chiffres du gouvernement comme l’a fait récemment l’OCDE.

« L’important est de voir où se situe le pouls de la réalité économique. Les données dont nous disposons sur le marché du travail et les revenus fiscaux, qui sont 3% au-dessus de la collecte que nous avions avant que la pandémie ne nous frappe. Toutes ces données indiquent une évaluation positive de l’économie espagnole, une évolution qui va du moins au plus au cours de l’année 2021 et des perspectives positives pour les années à venir & rdquor;, a-t-il insisté devant un Eurogroupe axé sur la politique budgétaire et les plans des États membres. « budgets pour 2022.

Sur la table, par conséquent, sera également un plan espagnol qui a reçu il y a quelques jours approuvé par la Commission européenne. « Il est considéré que l’orientation du projet de budget général pour 2022 permettra de continuer à favoriser la relance économique et la création d’emplois d’une manière compatible avec la poursuite de la réduction des ratios de déficit et de dette publique sur le PIB, en prenant profiter de la croissance économique tant pour améliorer nos soldes budgétaires & rdquor;, a expliqué Calviño.