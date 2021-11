L’Espagne enregistre en octobre les meilleures données de touristes étrangers de la pandémie

19/11/2021 à 10:18 CET

.

L’Espagne a reçu en octobre l’arrivée de plus de 5,5 millions de passagers des aéroports internationaux, le meilleur bilan depuis le début de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, selon les données publiées ce vendredi par Turespaña.

« Au moins depuis 2000, octobre a été un mois avec moins de mouvements de passagers que septembre. Que cette année la tendance se brise montre que la reprise continue de progresser progressivement », s’est défendu le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, en diffusant ces données. .

Dans une déclaration, il a défendu que cette reprise est portée par le succès du processus de vaccination en Espagne et une gestion de la pandémie qui place le pays comme « l’un des plus sûrs au monde et avec le moins de restrictions en vigueur ».

« Il est clair que lorsque des facilités de déplacement sont mises en place, comme c’est le cas avec la disparition du système de feux tricolores britannique, la demande répond », a-t-il ajouté.

Selon leurs données, les compagnies aériennes devraient desservir l’Espagne entre novembre et janvier, plus de 90% des sièges volés au cours de la même période de 2019, « un signe de la confiance que la destination Espagne parvient à générer« .

Le Danemark vole déjà plus qu’avant

Pour la première fois, un marché prioritaire pour l’Espagne affiche déjà une reprise totale : les 145 818 passagers en provenance du Danemark en octobre représentent 2,3% de pluss que ceux qui ont voyagé au cours du même mois de 2019, avant la pandémie.

Les Pays-Bas, avec 399 800 passagers, ont déjà récupéré 98% ; La Belgique, avec 235 646, est déjà à 84 % ; La Suisse, avec 247 125, à 83 %, et l’Allemagne, avec 1 040 000, à 77 %.

Le Royaume-Uni a été le premier pays émetteur en octobre, avec 1 107 954 passagers (20 % du total), qui a principalement profité aux îles Canaries et aux îles Baléares, suivies de l’Allemagne (18,8 % du total), avec plus d’un million de passagers qui se sont rendus principalement aux îles Baléares.

La France, avec 448 329 voyageurs, est le troisième émetteur, représentant 8,1 % du total. Les passagers en provenance de France venaient principalement de Madrid, de Catalogne et des Baléares.

Depuis les aéroports italiens 435 516 personnes sont arrivées (7,9% du total), qui se sont principalement rendues en Catalogne et à Madrid.

La Communauté de Madrid était la principale destination des passagers internationaux, avec une part de 18,9 %, suivies des îles Baléares (18,6 %) et des îles Canaries (18 %).

Îles Canaries, à 90 % du niveau prépandémique

En comparant avec les niveaux de 2019 pour ce mois d’octobre, Canarias, qui est dans sa haute saison, récupère 89% des arrivées internationales; Les Baléares, 79% ; l’Andalousie, 75 %, et la Communauté valencienne, 74 %.

Par les aéroports, Madrid Barajas a dominé l’arrivée de passagers internationaux (18,9% du total), suivi de Barcelone (15,5%) et Palma de Majorque (14,6%).

Sur le total de 5 528 624 passagers internationaux arrivés en Espagne en octobre, 59,1% ont volé dans des compagnies low-cost, tandis que les 40,9 % restants ont opté pour les compagnies aériennes traditionnelles.