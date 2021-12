L’Espagne enregistre le plus grand nombre d’infections en une journée avec 49 823 cas

21/12/2021

Un nombre record d’infections au COVID-19 en Espagne. Ce mardi 21 décembre, il a été atteint le nombre le plus élevé de la pandémie à ce jour avec un total de 49 823 cas, en plus de une augmentation de l’incidence de 86 points, à 695, avec une occupation en USI en augmentation progressive (15,7%).

Selon les données du ministère de la Santé, 16 territoires restent au-dessus de 500 cas pour 100 000 habitants, c’est-à-dire dans l’indicateur de risque maximal, avec la Navarre (1 488), le Pays basque (1 183) et l’Aragon (1 019) en tête, tandis que la pression sur l’ucis s’aggrave en Catalogne (30,2) et à Melilla (35,2), avec la plus forte occupation en Espagne. 94 décès ont été signalés.

Actuellement, il y a 7 634 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne (7 501 hier) et 1 472 en soins intensifs (1 442 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 1 010 admissions (912 hier) et 932 sorties (407 hier). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’établit à 6,14 % (6,03 % hier) et en USI à 15,77 % (15,49 hier).

Entre le 7 et le 21 décembre, les communautés autonomes ont effectué 1 543 220 tests de diagnostic, dont 949 976 ont été PCR et 593 244 tests antigéniques, avec un taux global pour 100 000 habitants de 3 281,62.

Pendant ce temps, le taux de positivité s’élève à 14,29 %, contre 13,89 % hier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ce chiffre soit inférieur à 5 % pour considérer la propagation du virus comme « contrôlée ».