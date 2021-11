L’Espagne entame la route de la Coupe du monde 2023

22/11/2021 à 18:33 CET

LL’équipe espagnole de Sergio Scariolo entame lundi sa préparation pour la prochaine Coupe du monde 2023 où l’équipe espagnole défend le titre remporté en Chine en 2019. Une équipe qui présente de nombreuses nouveautés, car comme d’habitude, les joueurs qui évoluent dans les équipes de l’Euroligue et de la NBA ne pourront pas être là.

Par conséquent, dans cette première fenêtre, La sélection comptera un seul joueur proclamé champion du monde, Quino Colom, qui sera aussi le capitaine avec ses 31 sélections. et les joueurs qui ont déjà participé aux fenêtres Eurobasket.

Trois joueurs feront leurs débuts en tant qu’internationaux à part entière, Dani Pérez, et Yankuba Sima (BAXI Manresa) et Jaime Pradilla (Valence).

Concentrés

L’équipe s’est concentrée ce lundi à Guadalajara, lieu habituel de préparation des vitrines internationales, et ils ont déjà effectué le premier entraînement conjoint sous le commandement de Sergio Scariolo. Dans cet appel, Carlos Jiménez fait ses débuts en tant que « Team Manager ».

📹 #LaFamilia EST DE RETOUR‼ ️ La défense de la 2⃣ étoile ⭐️ commence AUJOURD’HUI. #SomosEquipo pic.twitter.com/DTG9KSIVUY – Basket Espagne (@BaloncestoESP) 22 novembre 2021

La sélection fonctionnera jusqu’à jeudi, avant de se rendre en Macédoine du Nord pour le premier match de cette première fenêtre de qualification vendredi. L’équipe sera de retour en Espagne pour le deuxième match, contre la Géorgie, le lundi 29.

La route vers la Coupe du monde 2023 amènera l’Espagne à jouer 12 matchs contre six rivaux, trois dans la première phase et trois autres dans la seconde. Au total, 32 pays européens se battent pour l’une des 12 places en jeu, les 24 qui participeront à l’Eurobasket 2022 plus les huit pré-classés.

L’Espagne est dans le groupe G avec la Macédoine du Nord, la Géorgie et l’Ukraine, où ils joueront six matchs, tous contre tous. Les deux matches contre l’Ukraine, l’autre membre du groupe, se joueront en deuxième fenêtre, en février 2022, plus précisément les 24 et 27 février.

Les trois meilleurs iront à la deuxième phase où ils rencontreront les trois meilleurs du groupe H, composé de la Russie, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Islande. et où seront traînés les résultats de la première phase. Les trois premiers de chaque groupe de cette deuxième phase, obtiendront la place pour la Coupe du monde.