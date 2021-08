L’Espagne entame les phases finales contre la Grande-Bretagne

02/08/2021 à 06:00 CEST

La délégation espagnole de hockey sur gazon féminin affronte les quarts de finale à Tokyo 2020 contre la Grande-Bretagne après avoir accédé à la deuxième place du groupe. Déjà avec Adrian Lock, jusqu’à présent isolé pour positif au Covid-19, L’Espagne veut entrer dans l’histoire et remporter sa deuxième médaille olympique dans l’histoire du hockey sur gazon féminin.

L’équipe espagnole, qui est passée du moins au plus dans ces Jeux Olympiques, a facilement battu le Japon hôte (1-4) et s’est remis des deux défaites initiales pour atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive. Les victoires sur la Chine (2-0) et la Nouvelle-Zélande (1-2) ont vite fait oublier les matches contre l’Argentine (3-0) et l’Australie (3-1).

L’Espagne n’est pas favorite pour une médaille olympique dans l’équipe féminine de hockey sur gazon: selon les prévisions, ceux d’Adrian Lock n’accéderaient pas aux demi-finales et seraient en sixième position. Leur rival, la Grande-Bretagne, qui enregistre également trois victoires et deux défaites de l’autre côté du groupe, est justement la quatrième meilleure sélection des huit restants debout. En demi-finale, en tout cas, Je m’attendrais à ce que les Pays-Bas, qui se mesurent à la Nouvelle-Zélande et soient le rival à battre à Tokyo 2020.

Être en demi-finale, le grand but

L’équipe nationale affronte son quart de finale avec le maximum d’enthousiasme et de motivation : en tant que troisièmes à la fois de la dernière Coupe du monde et de la dernière européenne, les Espagnols veulent se venger de la défaite contre les Britanniques précisément en quarts de finale aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Lors des deux dernières confrontations directes, la Grande-Bretagne s’est clairement imposée : 3-1 à Rio de Janeiro 2016 et 2-0 dans la première phase de la Ligue mondiale féminine. Dans ce qui est la septième participation espagnole aux Jeux Olympiques (c’était hors de Londres 2012), ceux d’Adrian Lock veulent briser les pronostics et entrer pleinement dans la lutte pour les médailles.