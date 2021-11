L’Espagne entame une nouvelle ère avec une victoire acharnée en Hongrie

11/11/2021 à 20:19 CET

L’équipe espagnole de basket-ball féminin a donné le coup d’envoi de l’étape de Miguel Méndez ce jeudi avec une victoire sur le banc et son chemin vers l’Eurobasket de Slovénie et d’Israël en 2023 en battant la Hongrie 62-66 à domicile dans un match où il a manqué de fluidité sur le plan offensif.

HUN

ESP

HONGRIE, 62

(15 + 13 + 18 + 16): Agnes Studer (4), Reka Lelik (11), Krisztina Raksanyi, Cyesha Goree (15), Bernadett Hatar (22) -partant cinq-, Livia Gereben, Bernadett Katalin Horvath (6) , Virag Kiss (4) et Nina Daniella Aho.

ESPAGNE, 66

(14 + 19 + 20 + 13): Silvia Domínguez, Alba Torrens (19), María Conde (16), Raquel Carrera (4), Laura Gil (11) -cinq titulaires-, Maite Cazorla (4), Leonor Rodriguez ( 8), Paula Ginzo, Queralt Casas (2) et Irati Etxarri (2).

ARBITRES

Kerem Baki (Turquie), Paulina Gajdosz (Pologne) et Vladimir Jevtovic (Serbie). Ils ont éliminé la Hongroise Krisztina Raksanyi par cinq fautes (33:50).

INCIDENTS

Match correspondant au premier tour des éliminatoires du groupe C pour l’Eurobasket 2023 disputé au Szekszard Varosi Sportcsarnok (Szekszard, Hongrie).

L’équipe espagnole a affronté un correspondance très pertinente pour diverses raisons. Le premier car les Hongrois sont appelés à être, a priori, le rival le plus difficile du groupe. Mais ce n’était pas non plus n’importe quel rendez-vous donc c’était le début d’une nouvelle étape, avec Miguel Méndez comme entraîneur et sans Laia Palau comme internationale.

Et aussi après les dernières déceptions de la précédente ‘ère Mondelo’. La confrontation a commencé marquée par des partiels dans un panier et un autre, ce qui a entraîné un duel équilibré sur le terrain et sur le tableau d’affichage. Cependant, L’Espagne a souffert pour préciser les lancements malgré ses bonnes performances défensives, il reste à flot grâce notamment aux lancers francs.

Cette dynamique a changé au deuxième trimestre, lorsqu’une équipe plus enthousiasmée et plus performante a été vue. Un départ 0-6 a donné la tranquillité et, malgré le fait que la Hongrie soit venue égaliser le match, 22-22 a été suivi d’un 0-8 par Torrens et Condé pour montrer la puissance. Il semblait alors que, pour continuer dans cette ligne, l’avantage pouvait être confortable au repos. Mais au final ce n’était que cinq points (28-33, min 20).

Silvia Domínguez n’a pas marqué, mais a distribué cinq passes décisives

Tout soupçon d’agitation a été apaisé par l’équipe visiteuse de retour sur la bonne voie en repartant très inspiré et en réalisant un avantage de 12 points (30-42), maximum de la réunion jusqu’à ce moment.

Les Hongrois ne perdent pas la face au combat et reviennent à trois, avec moins de cinq minutes à faire au troisième quart grâce à un 10-1. La Murcienne Laura Gil a coupé l’hémorragie en transformant deux lancers francs et un triple qui ont aidé les Espagnoles à affronter les dix minutes décisives avec sept points d’avance sur leurs rivaux.

Ces revenus étaient administrés par ceux de Miguel Méndez, répondant avec sa propre médecine aux attaques réussies des femmes hongroises. C’était jusqu’à ce que six points sans réponse laissent les hôtes derrière seulement trois, avec un peu plus de quatre minutes à jouer.

Maite Cazorla tente de venir à bout de la défense hongroise

L’Espagne a réagi en se remettant au travail mais quand il a semblé qu’elle était sur la bonne voie, un 2 + 1 de Goree a ramené le sien à trois, cette fois avec 15 secondes pour la conclusion. Il n’y avait cependant pas de place pour le vertige. Et sur la ligne des lancers francs, les Espagnols ont fini par condamner (62-66).

Le prochain rendez-vous des Espagnoles en route pour l’Eurobasket sera dimanche à Almeria contre une Roumanie qui a également été imposé dans sa «première» en Islande par 65-59.