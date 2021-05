L’Espagne, envahie par les macroparcs solaires

05/10/2021 à 09:00 CEST

Des multinationales et des fonds internationaux se sont lancés dans la «conquête» du soleil et du vent de l’Espagne. Leur objectif est de mettre en place des macroparcs solaires et éoliens, dont certains avec des extensions équivalentes à des centaines, voire des milliers de terrains de football. La réaction des citoyens n’a pas tardé à se manifester: dans de nombreux coins du pays, des voix s’élèvent contre l’occupation massive des terres agricoles et d’élevage, et des critiques se sont élevées pour les graves impacts environnementaux causés par ces installations gigantesques. C’est le chemin inverse de celui emprunté par le reste de l’Europe, où les parcs de taille moyenne et petite sont encouragés.

La «fièvre» éolienne et photovoltaïque se propage déjà à travers l’Estrémadure, l’Andalousie, Murcie, Aragon, Castille et León, Euskadi, Madrid, Castille-La Manche, Comunidad Valenciana & mldr; Et bien que ces énergies soient répertoriées dans l’Accord de Paris comme des alliées contre le changement climatique, leurs dimensions énormes détériorent le paysage naturel et affectent la biodiversité.

Les associations de quartier, les groupes environnementaux et les syndicats agraires ont déjà exprimé leur inquiétude. «La prolifération accélérée et désordonnée des macroparcs solaires affecte gravement les zones rurales», prévient Asaja. Et l’Association nationale des producteurs d’énergie photovoltaïque (Anpier), qui regroupe des centaines de petits et moyens installateurs, dénonce que l’administration encourage l’installation de ces grands complexes, au détriment des parcs de taille moyenne et petite, qui, selon elle, ils génèrent moins d’impact environnemental et plus d’avantages pour les économies locales.

Le plus grand d’Espagne

Les deux plus grands parcs photovoltaïques d’Europe sont déjà situés en Espagne. Il s’agit de la méga usine d’Usagre (Badajoz), appelée Núñez de Balboa, de 500 mégawatts, qui occupe 1000 hectares, un extension équivalente à environ 1500 terrains de football et presque aussi grande que celle de la capitale de Badajoz; et celle de Mula (Murcie), de 495 mégawatts, qui occupe une zone similaire à la précédente.

Mais ces deux méga-installations deviendront bientôt petites, car une encore plus grande est déjà en construction entre Torrecillas de la Tiesa et Aldeacentenera (Cáceres). Il s’appellera Francisco Pizarro, il disposera de 590 mégawatts de puissance et occupera 1 300 hectares. En outre, à Escatrón (Saragosse), il y a un complexe photovoltaïque avec neuf centrales qui totalisent 420 mégawatts et occupent 1 400 hectares. Et à Guadahortuna (Grenade), un macroparc de 375 mégawatts est en cours de construction qui occupera 1 080 hectares et disposera de 1,1 million de panneaux photovoltaïques.

Dans le reste de l’Europe continentale, il n’y a qu’une seule autre centrale de 300 mégawatts, en France. L’Espagne possède donc quatre des cinq plus grands parcs solaires du continent. Le «top 5» des plus grands parcs solaires espagnols est complété par La Isla, à Alcalá de Guadaira (Séville), qui avec une puissance de 182 mégawatts occupe 520 hectares.

L’Espagne dispose de 99 grandes installations de production photovoltaïque: 41 de 10 à 50 mégawatts, 52 de 50 à 100 mégawatts et six de plus de 100 mégawatts. Dans quelques mois, quatre autres installations de la première catégorie seront ajoutées, 13 de la seconde et deux de plus de 100 mégawatts. Et cette tendance va s’accélérer dans les années à venir, selon Anpier, «dans une spirale absurde du point de vue des besoins du pays».

Un exemple parfait de la croissance effrénée des parcs solaires est que le Plan National Intégré Énergie et Climat a fixé l’objectif d’incorporer 26134 mégawatts de production photovoltaïque en Espagne entre 2021 et 2030 et qu’il existe actuellement une puissance d’accès approuvée de 96000 mégawatts (près de quatre fois plus) et des applications totalisant plus de 200 000 mégawatts.

Les bénéfices sortent

Anpier devine derrière tout ce mouvement «une spéculation excessive des grands fonds d’investissement, qui profitent des faiblesses de nos administrations et du manque d’information citoyenne pour mettre en œuvre des surfaces quasi infinies de panneaux photovoltaïques».

De telle sorte qu’une bonne partie du patrimoine solaire espagnol sera utilisée par des entités étrangères qui ne laisseront «ni richesse ni emploi dans nos communes», ajoute-t-il. Et il y aura un paradoxe: “Nous, les Espagnols, paierons l’énergie à des entreprises étrangères, qui offriront notre propre soleil et sur notre propre territoire et qui en profiteront”, prédit l’association professionnelle.

L’alternative à ces mégaprojets est de privilégier les “ petites ” installations de 1 à 10 mégawatts, occupant une superficie maximale de 2 à 15 hectares par projet et se raccordant aux réseaux moyenne tension existants. Ainsi, les coûts du système électrique seraient minimisés et la facture d’électricité serait réduite, selon Anpier, qui oblige l’Etat à limiter la taille des installations, à ordonner les emplacements, à favoriser le tissu local et à redistribuer le solaire et écologique espagnol. richesse.

Asaja souligne que cette “invasion” des macroparcs est “Expulser les agriculteurs et les éleveurs du territoire rural”, entraîne un «impact environnemental considérable» et affecte la qualité de vie des habitants et le tourisme rural et intérieur. L’organisation agraire accuse les autorités d’avoir soumis l’Espagne à une “vente aux enchères de brut” et dénonce que l’environnement rural est sacrifié pour fournir des ressources aux villes.

L’Association provinciale des agriculteurs et éleveurs de Guadalajara (APAG) a lancé une collecte de signatures pour exiger que la «fièvre» des mégaparcs solaires soit réglementée et éviter la perte de terres agricoles productives. SEO / BirdLife a dénoncé des méga-installations dans les zones de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA).

Même 23 membres du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) en décembre, ils ont signé une lettre dans la revue Science dans laquelle ils mettaient en garde contre la perte de biodiversité que la construction de mégaparcs photovoltaïques et éoliens peut entraîner, notamment en ce qui concerne les populations d’oiseaux et de chauves-souris.

Les entreprises promotrices, de leur côté, défendent la création d’emplois qu’impliquent ces grands complexes et leurs avantages pour l’atmosphère. Juan Antonio Blanco, représentant de Falck Renewables, qui prévoit une usine de 420 hectares dans la Sierra de Chiva (Valence), a assuré à RTVE que cette usine fournira environ 80 000 foyers par an «et que la réduction des émissions pourrait être d’environ 700 000 tonnes par an» . Nous voulons être de bons voisins. L’usine générera 500 emplois », a-t-il ajouté. Toutes les autres entreprises faisant la promotion de plantes similaires proposent des arguments similaires.

Le débat est toujours ouvert.

Le plus grand parc éolien européen, en Espagne

Concernant l’énergie éolienne, il y a actuellement 1267 parcs en Espagne installés dans plus de 800 municipalités, totalisant 27446 mégawatts, ce qui en fait le cinquième pays au monde pour l’énergie éolienne installée, après la Chine, les États-Unis, l’Allemagne et l’Inde. L’Espagne a ajouté 1 500 millions d’euros à des projets éoliens l’année dernière. Le secteur compte 227 centres de fabrication, contribue pour 0,35 au PIB espagnol et emploie environ 30 000 personnes, selon la Wind Business Association (AEE).

En Espagne se trouve également le plus grand parc éolien d’Europe continentale, à El Andévalo (Huelva), d’une puissance de 292 mégawatts. Seulement à Tarifa, il y a cinquante parcs éoliens. Et à Gran Canaria, le plus grand parc éolien d’Espagne est projeté, avec 144 mégawatts.

Mais l’installation de parcs éoliens a également suscité de vives critiques dans les municipalités et les groupes environnementaux touchés. Le dernier conflit a éclaté il y a quelques jours dans les Asturies, lorsque le traitement des deux parcs éoliens, avec 24 tours de 200 mètres de haut, à installer dans le parc naturel de Somiedo, territoire de l’ours. La Principauté et la Mairie ont d’ores et déjà annoncé qu’ils n’accepteraient pas ces facilités.

Actuellement, des signatures et des allégations sont collectées pour arrêter les parcs éoliens à El Bierzo (León), A Estrada, Sierra de Groba et Monte Galiñeiro (Pontevedra), Matallana de Torío, Valdepiélago, Valdelugueros et Cármenes (Montagne centrale de Leonesa), Monte do Gato (La Corogne), région de Maestrazgo, Puertomingalvo, Mosqueruela et Linares de Mora, Sierra del Pobo et Cabigordo (Teruel), Arredondo, Entrambasaguas, Solórzano, Ruesga, Riotuerto y Miera (Cantabrie) et Trevinca (Orense). Les valeurs du Bloque Nacionalista Galego (BNG) dénonçant le réseau éolien prévu à Deza (Pontevedra).

Et une plate-forme a émergé, le Alliance énergie et territoire (Aliente), pour lutter contre les grands parcs éoliens et photovoltaïques. Son objectif, «une transition énergétique vers les énergies renouvelables qui garantit la conservation de la biodiversité».