L’Espagne est capable de tout

28/06/2021

Le à 20:55 CEST

L’Espagne sait souffrir et est sérieuse dans ce championnat d’Europe. Sans footballeur au-dessus des autres, sans aucun joueur aux licences vedettes, il est déjà en quarts de finale et pour rivaliser avec n’importe qui.

Il l’a montré contre la Croatie, dans un match qui devait le voir. Une épreuve de force physique et mentale, où il ne manquait absolument de rien. Un duel très intense qui a obligé l’Espagne à passer les noirs et à se reconstruire. Une victoire avec des éclats d’épopée et une fin heureuse, mais avec des moments d’obscurité absolue. Surtout avec un jeu malheureux qui a laissé l’équipe dans un état de perplexité.

Unai Simón est précédé d’une réputation de footballeur tempéré. Ne pas grandir avec les coups ou couler lorsqu’il apparaît sur la photo. Contre la Croatie, ils ont vécu une épreuve d’intégrité et l’ont surpassée avec grandeur. Une erreur de votre part est devenue un mème parce que la pièce était un désastre. L’un de ceux qui peuvent couler une course à travers l’étape et le moment. Une mission tendue du milieu de terrain de Pedri et un contrôle maladroit qui s’est soldé par un but contre son camp.

Personne ne pouvait le croire. L’Espagne courait sur la Croatie jusqu’à ce qu’un mouvement tragi-comique se produise. Une bourde qui a laissé réfléchir l’équipe dans la salle. Mais l’Espagne a réussi à compenser avec la même rébellion que Luis Enrique avait quand il était footballeur.

Il faut reconnaître cette Espagne pour sa capacité à survivre. En dépit d’être instable dans les domaines – Unai et Morata ont été des suspects réguliers toute la saison – il rivalise avec une détermination redoutable. Ils ont tous deux donné une leçon de force mentale.

C’était excitant de voir le gardien jouer avec ses pieds et prendre des balles impossibles après une erreur qui aurait coulé n’importe qui. C’était excitant de voir Morata marquer le but clé après un match marqué par la mauvaise étoile.

🏁 FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’EXTENSION !!#CRO 🆚 #ESP | 3-5 | 105′ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/nc8mLqiLri – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 28 juin 2021

Tous deux expliquent mieux que quiconque que l’Espagne est capable de tout pour le meilleur et pour le pire.. Mais surtout ce sentiment d’équipe, de jouer tout de même et de ne jamais baisser les bras.

C’est habituel avec Luis Enrique, un coach capable de faire un groupe. Encore plus quand l’environnement joue contre lui. Cette adversité a nourri une équipe qui joue contre tout le monde et les dents serrées.

Luis Enrique fait son chemin. Le chef de cette équipe est connu et prend des décisions aussi impopulaires soient-elles. Contre la Croatie, il a laissé Jordi Alba sur le banc et Adama dans les tribunes.

Bien sûr, Morata a continué dans le onze et est tombé, contre le pronostic, Gerard Moreno pour que Ferran Torres entre. Eric Garcia n’a pas non plus bougé du onze, qui a fait un couple avec Laporte et est revenu pour laisser ce sentiment de fiabilité habituelle.

Pedro a joué tout le jeumoi, un footballeur de 18 ans capable de commander le match du Barça et de l’équipe nationale. Le naturel avec lequel il vit le saut gigantesque de sa carrière est étonnant. Il s’est également remis du jeu avec Unai et l’Espagne a fini par gagner 3-5.

Cinq buts à ajouter aux cinq contre la Slovaquie. 10 buts en deux matchs pour une équipe qui, il y a quelques jours seulement, n’avait aucun but. Personne n’a les bonnes prévisions une Espagne capable de tout qui a déjà un billet pour Saint-Pétersbourg.