L’Espagne est déjà dans la Coupe du monde héroïque!

14/11/2021

Le à 23:08 CET

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

L’Espagne sera de retour dans une Coupe du monde. Ils seront douze de suite après une phase de qualification dramatique qui s’est terminée par une victoire de longue haleine contre la Suède. Morata a marqué in extremis dans un duel où la peur régnait et cela a coûté des horreurs pour finalement remporter la victoire, même si le point en valait déjà la peine.

ESP

POURSUIVRE EN JUSTICE

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Gavi (Brais, 88′), Soler (Mikel Merino, 73′), Dani Olmo (Rodri, 88′), De Tomás (Morata, 60′) et Sarabia (Rodrigo Moreno, 60′)

Suède

Olsen, Krafth (Martin Olsson, 84′), Lindelöf, Nilsson, Augustinsson, Ekdal, Olsson, Fosberg (Svanberg, 63′), Kulusevski (Quasion, 63′), Claesson et Isak (Ibrahimovic, 73′)

Arbitre

Félix Brych (Allemagne). TA : Brais (89′) / Krafth (77′), Ibrahimovic (93′)

Incidents

Stade de la Cartuja (Séville), 51 844 spectateurs

Luis Enrique a opté pour un onze très reconnaissable avec la présence de Raúl de Tomás pointé par Morata comme l’élément le plus marquant. Une équipe appelée à avoir le contrôle avec Busquets et Gavi, tandis que Carlos Soler il se tenait dans l’autre intérieur. Une approche qui a servi à avoir le ballon, à jouer beaucoup, mais avec peu de profondeur.

Gavi était encore une fois le footballeur le plus déterminé et capable de briser les lignes avec ses bribes. Un de ses dribbles en course a même fait scander son nom dans les tribunes. Le blaugrana est un footballeur passionné par son dynamisme et sa qualité.

L’Espagne est entrée en collision, comme on pouvait s’y attendre, contre une Suède rocheuse derrière laquelle il ne pouvait que blesser d’un tir de Sarabia écumer le poste. De leur côté, les Suédois ne désespéraient pas en pensant que leur opportunité se présenterait. Oui c’était en première mi-temps grâce au même joueur, Forsberg.

Le milieu de terrain blond a caressé le but avec deux occasions très nettes. Personne n’a pu l’arrêter pour un coup léchant le bois et une volée subséquente est également passée de quelques centimètres.

La Roja ne pouvait pas être satisfaite du plan pour contrôler le ballon ou dans n’importe quel contre, elle passerait un mauvais moment. Cependant, Luis Enrique n’a pas réussi à corriger cette tendance à la mi-temps et le match s’est poursuivi sous les mêmes défaites. Control et la Suède se sont accroupis à la recherche de leur moment.

La Suède perturbée

Une mauvaise balle hors de Azpilicueta a causé une grande frayeur, bien qu’Isak ait mal défini. De l’autre côté, La Roja a eu une approche timide avec une tête après un corner de Raúl de Tomás.

Lucho a décidé de donner un coup d’effet et a donné un coup à Morata et Rodrigo Moreno pour avoir plus de punch en attaqueet. La présence de l’attaquant Juventin a été remarquée et plus de jeu a été généré à l’intérieur, bien que les occasions ne se soient toujours pas présentées.

La Suède a brûlé toutes ses cartouches dans la dernière ligne droite avec l’entrée d’Ibrahimovic. Cependant, l’Espagne a fini par frapper sur son premier tir au but. La chaussure d’Olmo qui arrête Olsen précipitamment et Morata profite du rejet pour marquer à volonté. La Cartuja a explosé et tout le banc, y compris Luis Enrique, a serré l’attaquant madrilène dans ses bras. Le match s’est terminé avec le but et la fête bien méritée est arrivée.