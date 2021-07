L’Espagne est-elle la grande victime du report de Tokyo 2020 ?

in

Nous ne saurons jamais si le fait que les JO soient organisés en 2021 améliorera ou détériorera les performances de notre pays dans le cas des cinq anneaux. Ce que nous connaissons, c’est la liste des participants et sur cette base, nous pouvons faire nos prédictions. Nous serons bien représentés par 184 hommes et 137 femmes. Mais, parmi le casting de 321 athlètes, il y aura quelques-uns des plus grands.

La pandémie nous a privés de médailles « sûres ». Si les Jeux avaient été joués l’été dernier, l’Espagne défilerait dans le stade olympique avec des personnages de la stature de Caroline Marin ou alors Rafael Nadal. Le premier, médaillé d’or à Rio 2016, manque cette fois le rendez-vous en raison d’une blessure prématurée ; le manacorí, qui sait aussi ce que c’est que d’écouter l’hymne espagnol en son honneur, s’est écarté en raison de la saturation du calendrier.

Marín et Nadal ont été présentés en 2020 comme les deux principales stars de notre pays. Mais ils ne sont pas les seuls qui auraient pu l’être il y a un an et ne le seront pas en cet été 2021. Sergio Garcia (Le golf), Rodrigo Condé (aviron), Roberto Bautista (tennis), Bruno Hortelano Oui Kévin Lopez (Athlétisme), Jésus Tortosa (taekwondo) ou Nikola Mirotique (basketball) sont d’autres noms qui ne figurent pas sur la liste.

Raisons de l’illusion

Bien que, comme chaque pièce de monnaie, celle de Tokyo en 2021 puisse être vue de deux côtés différents. Les bonnes nouvelles se présentent sous la forme de récupérations, de sorties de dernière minute et d’athlètes qui ont élevé leur niveau.

Quant à la représentation par équipes, l’équipe de football démarre désormais comme favorite après avoir accumulé un an d’expérience de plus et l’équipe de basket a vu l’équipe se redresser pour l’occasion. Pau Gasol, qui formera un duo avec son frère Marc pour la dernière fois aux Jeux.

Dans la section individuelle, les bons sentiments viennent, par exemple, des mains de Paula Badosa Oui Jon Rahm. La joueuse de tennis comptait à peine il y a un an, mais en 2021 elle a frappé avec force les portes du circuit WTA ; Le golfeur basque a pour sa part confirmé ses bons sentiments en 2020 avec la conquête de l’US Open et opte pour l’or à Tokyo.