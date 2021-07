L’Espagne est-elle meilleure pour concourir individuellement ou en équipes ?

in

La participation à des Jeux Olympiques représente le moment culminant de la carrière d’un athlète. L’Espagne est apparue avec une moyenne de 300 athlètes dans les événements organisés au 21e siècle avec les Jeux Olympiques d’Athènes de 2004 comme la plus grande récolte en termes de nombre total de médailles avec 20. Dans l’édition 2016 de Rio de Janeiro, cependant, a été l’occasion dans lequel plus de métaux d’or ont été gagnés, atteignant sept. D’où viennent ces médailles ?

L’Espagne a remporté 64 médailles au 21e siècle et 26 d’entre elles ont été remportées en équipe. À Pékin 2008, c’était quand les équipes ont brillé de leur propre lumière, battant les individus pour la première fois. Dans la capitale chinoise, 10 médailles par équipe ont été remportées pour neuf personnes, malgré le fait que la tendance a changé au fil du temps vers l’individualité, ayant obtenu cinq médailles en équipe sur les 17 obtenues à Rio 2016.

S’il y a quelque chose de fixé jusqu’à présent ce siècle, c’est que l’équipe masculine de basket-ball ne va pas manquer son rendez-vous avec le podium en ayant réalisé deux médailles d’argent et une de bronze d’affilée en attendant ce qu’elle fera à Tokyo 2020. , ils représentent cet esprit de famille et d’équipe nécessaire à toute une génération pour baigner dans la gloire olympique. Son exemple a permis à l’équipe féminine de basket-ball d’obtenir son premier métal -l’argent- à Rio 2016, ainsi que le water-polo féminin à Londres 2012. Dans les trois cas, l’équipe des États-Unis a croisé le chemin pour éviter la gloire totale.

Ceux qui ont atteint cet échelon d’or sont nos canoéistes menés par le porte-drapeau Saúl Craviotto, qui a remporté deux médailles d’or en faisant équipe avec Carlos Pérez Rial à Pékin 2008 ou Cristian Toro en 2016. L’Asturien est un véritable phénomène qui fait des équipes parce qu’il a a également remporté des médailles Dans la catégorie individuelle, atteignant quatre médailles à son palmarès.Parlant de porte-drapeaux, Rafa Nadal peut également donner un bon aperçu de ce que c’est que de remporter une médaille d’or individuelle et aussi en double. Le second a été réalisé à Rio 2016 en faisant équipe avec un Marc López avec qui il a repris confiance en son jeu après une grosse bosse de deux saisons. Celui de Manacor a toujours admis que cette médaille par équipe occupe une place particulière dans son cœur en raison des circonstances dans lesquelles elle a été obtenue. Une autre médaille par équipe remportée dans cette discipline a été celle du double féminin avec Vivi Ruano et Conchita Martínez, avec laquelle l’Aragonaise a mis la touche finale à sa carrière.

La voile, l’équitation, le beach-volley, le cyclisme sur piste, la natation synchronisée ou le hockey sur gazon sont d’autres disciplines où l’Espagne a remporté des médailles, devenant une superpuissance dans les sports d’équipe. Vous savez, l’union fait la force et l’équipe olympique espagnole a réussi à faire vibrer tout un pays avec ses performances de groupe. Les médailles les plus mémorables viennent toujours dans cette chance.