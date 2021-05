L’Espagne est en 24e position de l’Eurovision 2021, remportée par les Italiens Maneskin

MADRID, 23 mai. (EUROPA PRESS) –

Le représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la Chanson 2021, Blas Cantó, a été en position 24, troisième de la queue, dans le concours européen, qui a été remporté par le groupe italien Maneskin.

La chanson de Maneskin ‘Zitti e buoni’ a été lauréate du concours Eurovision de la chanson 2021 avec un total de 524 votes. La France était en deuxième position et la Suisse en troisième place.

Le chanteur espagnol n’a obtenu que six points du jury professionnel, dont deux délivrés par le Royaume-Uni et quatre par la Bulgarie. Parmi les votes du public, Blas Cantó n’a reçu aucun point.

Derrière l’Espagne, qui a cédé ses douze points à la France, il y a l’Allemagne, avec trois points; et le Royaume-Uni, avec 0 point, car il n’a pas reçu de votes du jury ou du public.

L’Espagnol a défendu sa chanson «Je vais rester» à la treizième position de la grande finale du festival européen, qui s’est déroulée ce samedi 22 mai au Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Pays-Bas).

L’artiste murcien a obtenu la 24e position de l’Eurovision 2021 après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19 et après avoir reçu le soutien de RTVE pour être le représentant de l’Espagne dans l’édition LXV du Festival de la Song.

La jeune chanteuse s’est produite au numéro 13, juste derrière les Islandais Dadi & Gagnamagnid, avec leur chanson thème «10 ans», et devant la moldave Natalia Gordienko et son «Sugar». La grande finale du concours a été ouverte par la représentante de Chypre, Elena Tsagrinou, qui a défendu «El Diablo», et a clôturé le concours Senhit, de Saint-Marin, avec la chanson «Adrenalina».

Au total, 26 pays ont participé au Concours Eurovision de la chanson. Dans la première moitié du concours, Chypre, l’Albanie, Israël, la Belgique, la Russie, Malte, le Portugal, la Serbie, le Royaume-Uni, la Grèce, la Suisse, l’Islande et l’Espagne se sont produits, tandis que dans la deuxième partie du concours, c’était le tour de la Moldavie, de l’Allemagne, de la Finlande, de la Bulgarie, de la Lituanie, de l’Ukraine, de la France, de l’Azerbaïdjan, de la Norvège, des Pays-Bas, de l’Italie, de la Suède et de Saint-Marin.

L’artiste murcien s’est produit dans la même position que les Espagnols Serafín Zubiri (2000) et David Civera (2001), respectivement à la dix-huitième et sixième place. La treizième position a donné bonne chance à trois vainqueurs du concours européen: en 1960, Jacqueline Boyer a remporté la deuxième victoire de la France avec «Tom Pillibi»; le duo norvégien Bobbysocks fera de même en 1985 avec leur chanson «La Det Swinge»; et l’année suivante, Sandra Kim serait la dernière à s’imposer en sortant sur cette place, donnant à la Belgique son seul triomphe avec «J’aime La Vie».

Dédiée à sa grand-mère, la proposition de Cantó dans cette édition a été “ Voy a estarme ”, signé par l’artiste lui-même avec Leroy Sánchez, Daniel Ortega “ Dangelo ” et Dan Hammond, c’est une ballade qui préserve les influences des grandes ballades classiques et en qu’il joue avec tous ses registres vocaux.

Dans la délégation espagnole à l’Eurovision 2021, les cinq choristes de Blas Cantó étaient également présents: Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman et Dángelo Ortega. Le décorateur autrichien Marvin Dietmann a été chargé de créer la mise en scène du représentant espagnol.

La grande finale de la 65e édition du concours européen a été racontée par Tony Aguilar et Julia Varela dans La 1 de TVE.