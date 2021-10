L’Espagne est excitée, le relais de génération est déjà là

10/10/2021 à 23:24 CEST

L’Espagne rentre chez elle avec l’amertume d’avoir perdu une finale, mais avec une vision optimiste de l’avenir. Il a perdu la sélection face à la France de Benzema et Mbappé, mais il a rivalisé avec de nombreux jeunes joueurs. Certains aussi surprenants que Gavi, un footballeur de 17 ans à la personnalité bouleversante. Il l’a montré contre l’Italie et répété contre la France.

Le joueur du Barça est le nom le plus frappant, mais à côté de lui vient un changement générationnel qu’ils commandent des footballeurs aussi stimulants que Ferran Torres (21 ans) et Yéremi Pino (18).

L’attaquant de Manchester City était sûrement le joueur le plus différentiel de l’équipe nationale dans le tournoi avec Oyarzabal (24 ans). Contre l’Italie, il a joué un faux neuf, étant le protagoniste avec un double.

Contre la France, il a continué à jouer à l’ailier droit et a également été une menace tout au long du match. Pino était un autre exemple d’audace. L’attaquant de Villarreal a aussi surpris surtout par son irrévérence.

A seulement 18 ans, et quittant le banc, chaque fois qu’il entrait faisait sensation au contraire. Ses compétences en tête-à-tête et sa bravoure peuvent être un atout pour l’équipe nationale pour les années à venir.

Un autre footballeur qui a la confiance totale de Luis Enrique est Eric Garcia. A tout juste 20 ans, le défenseur central barcelonais a su gérer les critiques et sortir haut la main du duel contre Mbappé et Benzema. Dans le match le plus demandé, il était au sommet du match.