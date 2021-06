“L’Espagne est le grand favori du groupe et de tout le tournoi”

21/06/2021 à 18:18 CEST

Stefan Tarkovic, sélectionneur de la Slovaquie et prochain rival de l’Espagne, a déclaré lundi que l’équipe de Luis Enrique était la “tête de série” du groupe E et a souligné qu’il devait aussi remporter l’Eurocup.

Dans une interview avec l’Association slovaque de football, Tarkovic il a analysé les chances de son équipe d’atteindre les huitièmes de finale de l’Eurocup et a fait l’éloge de l’Espagne, qu’il considère comme le plus grand rival du groupe.

« Si la Suède et la Pologne étaient favorites dans nos matches, L’Espagne est le grand favori du groupe et de l’ensemble du tournoi. Nous devons bien nous préparer pour le match et continuer à bien jouer. Je peux dire en mon nom et au nom de l’équipe que nous ferons tout notre possible pour gagner”, a-t-il déclaré.

Tarkovic a rappelé que la Slovaquie était capable de défendre des joueurs “de classe mondiale” tels que Lewandowski, Zielinski, Forsberg, Isak et Berg, quelque chose qui “parle à la précision et à l’organisation” de votre sélection.

“C’est vrai que cette équipe doit apprendre à ne pas perdre et ensuite nous gagnerons. Le duel avec la Pologne l’a confirmé (la Slovaquie a gagné 1-2). Le point avec la Suède était serré (ils ont perdu 1-0 avec un penalty). Non. tout C’est idéal. Nous travaillons avec l’équipe depuis peu de temps. Nous devons nous améliorer en attaque. L’Eurocup exige une qualité maximale », a-t-il commenté.

En outre, il a rappelé que la Suède n’avait marqué qu’un seul but lors des sept derniers matches qu’elle a disputés et a souligné que “tactiquement” elle s’était préparée à contrer Hamsík, Duda et Mako. “Ils ont profité de nous avec leur qualité, mais l’important est qu’après avoir battu la Pologne, nous pouvons encore décider de notre destin“, Il a dit.

“J’ai toujours cru en l’équipe, même si beaucoup doutaient de sa qualité. Et je crois aussi en l’équipe contre l’Espagne. Non seulement notre groupe n’est pas résolu, mais il y a aussi des résultats surprenants dans d’autres. Je maintiens que la Slovaquie a la qualité pour jouer un rôle digne dans le groupe malgré le fait que des quatre équipes, sur le papier nous étions des outsiders “dès le début”, a-t-il ajouté.

Pour Tarkovic, la vérité du football est sur le terrain de jeu et non sur “papier et stylo” d’un journaliste et assuré que les attentes « changent à 180 degrés » d’une partie à l’autre.