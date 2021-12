« L’Espagne est le pays avec le meilleur contrôle de l’entrée des passagers dans les aéroports »

01/12/2021 à 07:52 CET

David Page

« L’apparition de nouvelles variantes du covid était prévisible. La reprise du secteur aérien est déjà une réalité, mais il est fort probable qu’elle soit pleine de hauts et de bas & rdquor ;. Alors il résume avec une certaine résignation Javier Gándara, PDG de la compagnie aérienne easyJet pour l’Europe du Sud et président de l’association patronale espagnole du secteur ALA, la situation à laquelle est confrontée l’aviation commerciale en raison de l’impact de l’apparition de variante omicron.

La crainte d’une nouvelle sixième vague incontrôlée et que la nouvelle variante se confirme comme étant plus risquée que celles déjà connues, a poussé de nombreux pays à récupérer ou à intensifier la rrestrictions à la mobilité aérienne ou de reprendre des contrôles d’entrée plus sévères par des tests de diagnostic ou des quarantaines. « Il est essentiel que les restrictions imposées par les pays soient raisonnables et qu’elles soient appliquées de manière coordonnée avec le reste des États européens », souligne Gándara. « C’est un problème si chaque pays suit son propre chemin et adopte ses propres restrictions & rdquor ;.

Le président de la Association des compagnies aériennes (ALA), qui regroupe 60 entreprises opérant sur le marché espagnol, met en évidence la qualité et la facilité des contrôles internationaux d’entrée des passagers que l’Espagne a réussi à appliquer dans ses aéroports. « L’Espagne est le pays qui a le mieux mis en œuvre le contrôle d’entrée des passagers internationaux & rdquor ;, phrase Gándara. « C’est le seul pays qui contrôle 100% des passagers qui viennent de l’étranger et la plupart d’entre eux le font de manière totalement télématique. & Rdquor;.

Le directeur général de la compagnie low cost easyJet se félicite que, par rapport aux contrôles aléatoires et partiels dans d’autres pays, les services de Santé étrangère Les Espagnols ont réussi à généraliser pleinement le contrôle de chaque passager et à le faire de manière entièrement numérisée dans la plupart des cas. Tous les passagers des vols internationaux ont un code QR qui est contrôlé à l’origine et à destination, et celui à l’aéroport espagnol indique si le voyageur a un passeport covid numérique européen ou si un contrôle documentaire doit être effectué pour certifier sa vaccination ou qui a négatif tests diagnostiques.

Récupération du ‘low cost’

La reprise du trafic aérien en Espagne, selon les prévisions du secteur, prendra encore deux ou trois ans pour être complète. D’ALA, il est prévu que les niveaux de demande de passagers avant la pandémie ne seront pas atteints avant 2023 ou 2024 sur le marché aérien espagnol. Dans ce processus de réactivation, celui des compagnies low-cost s’annonce plus rapide et pourrait déjà anticiper l’année prochaine.

« Le low cost a un avantage, c’est que son activité principale est justement celle qui se redresse avant après une crise : les vols court et moyen-courriers et le voyageur en vacances ou en famille en visite. Ce sont généralement des segments qui ont une récupération plus rapide. Les compagnies aériennes du réseau traditionnel ont également une activité de voyageur long-courrier et d’affaires, qui ont une reprise plus lente & rdquor ;. C’est comme ça que ça se passe.

Selon Gándara, easyJet enregistre déjà des réservations de billets pour l’année prochaine qui sont supérieures à celles d’avant la pandémie et est confiant de récupérer tous ses vols et d’atteindre l’offre de sièges précovid au cours de la prochaine haute saison estivale, à un moment donné entre juillet. et septembre 2022, tant en Espagne que dans l’ensemble de l’Europe. Actuellement, la compagnie aérienne britannique à bas prix continue d’opérer avec entre 70 et 75 % de sa capacité totale et n’a récupéré qu’environ 60 % de son trafic passagers avant la pandémie.

Le groupe easyJet, l’un des géants du low-cost sur le marché européen, a enregistré des pertes de 858 millions de livres (environ 1 010 millions d’euros) au cours de son exercice – se terminant en septembre -, améliorant ainsi les chiffres rouges de 1 079 millions de livres par rapport au précédent année.