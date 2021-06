L’Espagne et la Croatie veulent régler leurs comptes à l’Euro 2021

27/06/2021 à 8h00 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

La Croatie et l’Espagne ont généré une rivalité moderne à la suite de leurs récents affrontements. Leurs matchs les plus spectaculaires ont eu lieu lors des deux dernières Coupes d’Europe et ce lundi, ils sont mesurés pour la troisième fois consécutive au tournoi continental par équipes avec quelque chose d’aussi pertinent en jeu que le passage aux quarts de finale.

Les deux équipes ont des raisons de vouloir régler leurs comptes, même si la victoire espagnole en Championnat d’Europe est plus lointaine. C’était en 2012 à Gdansk (Pologne) dans le duel qui clôturait la ligue et il a également cédé la place aux quarts de finale puisque c’était la dernière édition dans laquelle il n’y avait pas eu d’étape intermédiaire jusqu’à la huitième.

L’Espagne, l’Italie et la Croatie se sont battues pour les deux sièges qui ont donné le ticket. La moitié rouge aux Croates et l’Italie face à l’Irlande. Fait intéressant, avec un match nul entre les Espagnols et les Croates à deux buts ou plus, les deux équipes ont réussi. En Italie, ils craignaient un « biscotto » qui n’était pas produit.La sélection a été classée avec une victoire ou une égalité, tandis que la Croatie a dû gagner ou faire match nul plus d’un but. De son côté, l’Italie a dû battre l’Irlande. Chose qu’il a fait sans problème (2-0). La rencontre entre l’Espagne et la Croatie a été beaucoup plus dramatique. Casillas a miraculeusement évité le 0-1 avec un étirement vers un tir à bout portant de Rakitic et le but qui a permis aux hommes de Del Bosque de respirer est intervenu à la 88e minute dans une brillante combinaison entre Cesc et Iniesta culminant sur un but vide de Jesús Navas (1-0).

Le mazazo de Bordeaux

Quatre ans plus tard La Croatie a rendu la pièce. Les deux équipes se sont battues le dernier jour du groupe pour la première place. Une position vitale puisque la direction était le conduit vers une partie beaucoup plus placide de la table a priori. L’Espagne a vu comment la Croatie a tracé le but initial de Morata et Perisic en 87 a cloué le lacet (1-2)Peu avant, Sergio Ramos avait raté un penalty.

La défaite a été un coup émotionnel brutal. L’Espagne a rencontré l’Italie en huitièmes de finale avec un avant-goût de défaite a priori qui s’est confirmé dans le match joué au Stade de France (2-0). En cas de dépassement, les prochains rivaux avant la finale auraient été l’Allemagne et la France.

En échange, La Croatie, lors de sa victoire, avait l’os du Portugal pour se croiser plus tard avec la Pologne et les Gallois sur une route beaucoup plus accessible. Cependant, les Balkans sont tombés les Portugais en huitièmes, qui ont bien profité de cette route atteindre le match décisif et prendre Euro 2016.

Le match de lundi à Copenhague C’est encore une fois pile ou face, qui conduira le vainqueur à disputer les quarts de finale le vendredi 2 juillet à Saint-Pétersbourg face au vainqueur de France-Suisse et les vaincus rentreront chez eux.

La finale du Maksimir

Le destin l’a voulu, l’Espagne et la Croatie ont connu deux nouveaux affrontements officiels en 2018. L’objectif dans ce cas était d’atteindre le premier UEFA Nations League ‘Final Four’et. Ils faisaient partie d’un groupe de trois équipes que l’Angleterre a complété et seul le premier classé a atteint les quatre derniers.

L’Espagne a battu la récente Vice-champion du monde à Elche par un 6-0 retentissant. Le triomphe espagnol également le jour de l’ouverture à Wembley en Les débuts de Luis Enrique comme entraîneur (1-2) il augurait d’un classement rapide. Cependant, tout s’est mal passé avec la défaite contre l’Angleterre à Villamarín (2-3) qui a forcé l’Espagne à s’imposer au stade Maksimir de Zagreb pour accéder directement au « Final Four ». S’ils ne gagnent pas, ils ne pourraient se qualifier que par un match nul lors du dernier match Angleterre-Croatie.

La Roja a succombé 3-2 avec un but dans le dernier souffle et il n’y a pas eu de miracle final puisque l’Angleterre a battu la Croatie et s’est qualifiée pour le « Final Four » que le Portugal remporterait finalement.

L’histoire entre la Croatie et l’Espagne se poursuivra au Parken de Copenhague entre deux équipes qui se sont déjà montrées capables du meilleur comme du pire.